Единственный композитор среди генералов и единственный генерал среди композиторов: концерт к 90-летию Алексея Экимяна

2 февраля в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоялся концерт любимых и ожидаемых песен Алексея Экимяна. Они были представлены впервыe под аккомпанемент симфонического оркестра и в новой аранжировке.

Концерт был организован Армянским государственным симфоническим оркестром и был посвящен 90-летию Алексея Экимяна. Вечер прошел под патронажем Первой леди Республики Армения Риты Саргсян, которая присутствовала на концерте. Сыновья Алексея Экимяна Микаэл и Рафаэл прибыли в Ереван для участия в концерте.

Особыми гостями концерта были Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Кикабидзе вспомнил тот день, когда он впервые встретился с Экимяном. Заместитель председателя Комитета госбезопасности Грузии позвонил ему и сообщил, что из Москвы приехал генерал полиции Алексей Экимян, который написал для него песни, и он должен прийти и записать их.

«Я сразу же отказался. Но я был вынужден пойти. Затем я увидел, что Экимян стоит передо мной с униформой и большими звездами на плечевых ремнях. Он сказал мне, что написал для меня 14 песен, и хочет, чтобы я исполнил их. Я их никогда не слышал. Я предложил принести две бутылки коньяка. И мы записали эти 14 песен за 3 часа. Так началась наша дружба. Я стал его частым гостем, у него была замечательная жена, она готовила очень вкусную долму. К сожалению люди покидают нас», — отметил Кикабидзе. Он добавил, что Экимян был очень хорошим мелодистом.

Во время концерта Нани Брегвадзе представила композицию «Снегопад» в новой аранжировке. Певица отметил, что Экимян предложил ей исполнить эту песню, и ее полюбили знатоки музыки, и после этого ее начали называть «Снегопад».

Художественный руководитель и главный дирижер Армянского государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян отметил, что это очень важный концерт для коллектива. Они представляют любимые песни Экимяна в новом формате, с новым звуком. Он также добавил, что мы всегда должны помнить и чтить великих представителей нашей нации.

Любимые армянские певцы и Армянский государственный симфонический оркестр представили «Бари арагил», «Вся жизнь впереди», «Снегопад», «Вот и весь разговор», «Пожелания» и другие песни Экимяна.

Сын Алексея Экимяна Микаэл поблагодарил зрителей и организаторов за то, что они вспомнили о его отце. Он особо подчеркнул роль г-жи Риты Саркисян в сохранении творческого наследия Экимяна. Микаэл Экимян отметил, что, хотя его отец умер рано, он был счастливым человеком, потому что его любили люди, его музыка запоминалась и его песни исполнялись.

Он также выделил двух человек, связанных с музыкальным успехом Экимяна; его мать Валентину Экимян, которая разделяла идеологию Алексея Экимяна, была его первым слушателем и критиком. Микаэл Экимян также подчеркнул большую роль политика Степана Погосяна в творческих успехах Алексея Экимяна.

Художественный и музыкальный вечер представил жизнь и творчество Алексея Экимяна. На экране были представлены интервью композитора, архивные материалы, мемуары о нем. Было также представлено мнение Арама Хачатряна о Экимяне. Вечер закончился премьерой. Песня «Встреча с Ереваном», написанная Аветом Барсегяном на основе композиции Алексея Экимяна, была впервые исполнена. Концерт прошел при поддержке Министерства культуры РА.

Пресс-служба Армянского государственного симфонического оркестра