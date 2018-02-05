Перезагрузки отношений США-РФ не будет: будут новые санкции после «Кремлевского доклада»

Deutsche Welle. В конце января Минфин США представил так называемый «Кремлевский доклад» — список официальных лиц и бизнесменов, которых администрация в Вашингтоне считает приближенными к президенту России Владимиру Путину и причастными к коррупции. В документе перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых — 114 членов высшего политического руководства РФ и 96 олигархов. В список среди прочих попали премьер-министр Дмитрий Медведев и все члены кабинета министров, а также 43 сотрудника администрации президента РФ, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу администрации Антона Вайно, советников и помощников главы государства.

Документ вызвал большое количество критики сразу после его публикации: многие обвинили Минфин США в непоследовательности и слишком формальном подходе к его составлению. К примеру, заместителю генерального директора Transparency International Россия Илье Шуманову показалось странным, что в докладе упоминаются люди, которых невозможно причислить к близкому кругу Путина. В то же время те, кто связан с ним «плотно и на протяжении длительного времени», в список не попали. Это, к примеру, совладелец «Фосагро» Владимир Литвиненко, под руководством которого Путин защитил кандидатскую диссертацию, или бизнесмен Петр Колбин, который считается другом российского президента, указал эксперт.

Впереди — новый законопроект о расширении санкций?

Кроме того, после публикации первой части доклада (у документа есть вторая, секретная часть, которая пока не опубликована — Ред.) администрация Дональда Трампа не выступила с рекомендацией ввести дополнительные санкции в отношении России, на что многие надеялись. Это служит еще одним подтверждением того, что к началу второго года президентства Трампа Белый дом и Конгресс так и не пришли к взаимопониманию в плане того, что касается отношений США с Россией в целом и санкций в частности.

«Могу поспорить, что сенатор Бен Кардин или другие члены комитета Сената по иностранным делам в течение месяца представят в Сенат законопроект о введении новых санкций», — прогнозирует Ричард Нефью, который в годы президентства Барака Обамы руководил отделом Госдепа по координации санкционной политики, а ныне является старшим научным сотрудником Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. В то же время это не означает, что подобный законопроект будет быстро принят, ведь Сенат занят и многими другими вопросами, отмечает эксперт.

В Белом Доме и Конгрессе относятся к Кремлю по-разному

В свою очередь экс-директор по России в Совете национальной безопасности Джеффри Эдмондс отнюдь не уверен в том, что в ближайшие недели следует ожидать расширения санкций в отношении Кремля. В то же время он согласен с тем, что Конгресс и Белый дом относятся к России по-разному: в то время как Трамп сделал налаживание отношений с Москвой одной из главных тем своей предвыборной кампании, руководимый республиканцами Конгресс не имел такой цели.

В 2017 году американский парламент принял закон, лишающий президента США права проводить самостоятельную политику в отношении России и снимать санкции без согласования с Конгрессом. А если учесть, что к концу первого года президентства Трампа расследование предполагаемых связей его команды с Кремлем только набирает обороты, то совершенно очевидно, что глава Белого дома лишился последних надежд на налаживание отношений с Москвой. В итоге администрация Трампа «больше не призывает перезапуске отношений с Россией или отмене санкций, но вместе с тем и явно не намерена их расширять», — поясняет Джеффри Эдмондс.

Рядовые американцы поддерживают санкции против РФ

Тем временем, результаты опросов общественного мнения говорят о том, что убедительное большинство американцев поддерживают санкции в отношении России. Иными словами, в этом вопросе люди скорее встали на сторону парламента, а не президента. «Сложно себе представить избирателей, которые были бы в восторге от того, что их представители симпатизируют России — особенно после вмешательства Кремля в выборы в США. Большинство из них сделали очень четкий политический выбор», — отмечает Эдмондс.

По мнению экспертов, в основе такого суждения лежит широко распространенное мнение, что Россия враждебно настроена к США и представляет угрозу интересам Вашингтона. Поэтому то, что взгляды рядовых американцев в ближайшее время изменятся, крайне маловероятно. Общественное мнение не всегда зависит от действий лидеров обеих стран, указывают специалисты.

«Перезагрузки отношений не будет»

На взгляд Ричарда Нефью, львиную долю нынешних разногласий между Вашингтоном и Москвой можно объяснить тем, что Россия все еще пытается найти свое место в мире после окончания холодной войны. «Я думаю, что (в отношениях между обеими странами — Ред.) всегда будет присутствовать некоторая напряженность, но Путин со своим мировоззрением существенно ухудшил ситуацию», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Джеффри Эдмондс. «Я не вижу никаких положительных тенденций в двусторонних отношениях, как бы сильно Трамп ни хотел их наладить. Это зависит не только от Трампа и Путина», — полагает он. По словам эксперта, причина разногласий кроется в том, что представления руководства обеих стран о том, как должен быть устроен мир, кардинально различаются. Если говорить упрощенно, то «россияне в некотором смысле предпочитают стабильность свободе», — отмечает Эдмондс и резюмирует: «Перезагрузки отношений не будет».

Фото — Deutsche Welle