Анкара «предостерегает» Вашингтон: турецкая армия намерена продвигаться к сирийскому Манбиджу

Deutsche Welle. Американские солдаты, переодетые в форму Отрядов самообороны Курдистана (YPG), могут стать целью турецких военных, проводящих операцию в Сирии. Об этом в воскресенье, 4 февраля, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг. По его словам, если солдаты США будут носить военную одежду YPG и выступать против турецких частей, у последних «не будет возможности провести различие на этом этапе».

Помимо этого, Боздаг сообщил, что в рамках операции в Сирии турецкие военные намерены продвигаться в сторону города Манбиджа и далее на восток от Евфрата, если части YPG не уйдут с занимаемых территорий. Таким образом Анкара хочет предотвратить возможность создания курдами своего государства у турецких границ. По данным Боздага, с начала операции турецкими военными были убиты более 900 террористов ИГ и повстанцев YPG.

Турецкая армия начала операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна 20 января. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

На снимке — Бекир Боздаг (фото — Радио Свобода)