Дональд Трамп: меморандум республиканцев меня полностью оправдывает

Голос Америки. Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что подготовленный республиканцами в Конгрессе меморандум, рассекреченный накануне, «полностью оправдывает» его.

«Этот меморандум полностью оправдывает «Трампа» в расследовании, – написал президент США в своем «Твиттере». – Но Русская Охота На Ведьм все равно продолжается. Там (!) не было Сговора, и там не было никакого Воспрепятствования (правосудию) (это слово использовали после того, как в течении года без конца пытались что-то найти и НИЧЕГО не нашли, (обвинения) в сговоре умерли. Это позор Америки!».

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018

В документе, подготовленном имеющими большинство в комитете Палаты представителей по разведке республиканцами, утверждалось, что следователи ФБР превысили свои полномочия, а расследование о возможных связях сотрудников избирательного штаба Трампа с Кремлем было политически мотивировано.

В пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп назвал содержание этого документа «ужасным».

«Я думаю, что то, что происходит в этой стране – это позор, – сказал он. – Очень многим людям должно быть стыдно».

В ответ на вопрос о том, должен ли быть отправлен в отставку заместитель Генпрокурора Род Розенстайн, курирующий расследование о связях с Москвой, Трамп лишь посоветовал репортерам следить за событиями.

«Вы сами в состоянии сообразить это», – сказал президент.

Публикация «Меморандума Нунеса» обострила и без того напряженные отношения между Трампом и его сторонниками-республиканцами в Конгрессе с одной стороны, и демократами и руководством ФБР – с другой. В пятницу Федеральное бюро расследований решила еще раз выпустить заявление, с которым оно уже выступало в начале недели. «Бюро очень серьезно относится к своим обязательствам перед судом FISA и к тому, чтобы полностью соответствовать принятым правилам и процедурам (при проведении расследования)», – говорится в документе.

ФБР также напомнило, что руководители спецслужбы получили «ограниченный доступ» к меморандуму до того, как президент принял решение о снятии грифа «секретно».

«Как уже указывалось в нашем первоначальном отзыве, у нас вызывает серьезное беспокойство то, что в документе опущены факты, которые оказывают фундаментальное влияние на его содержание», – гласит заявление ФБР.

Глава комитета по разведке Палаты представителей республиканец Девин Нунес, в свою очередь, в пятницу заявил, что решение о публикации меморандума позволит «пролить свет» на «тревожащую (общественность) череду событий».

«Комитет выявил серьезные нарушения общественного доверия, и граждане Соединенных Штатов имеют право знать, когда официальные лица в ключевых организациях используют служебное положение в политических целях, – сообщил Нунес. – Наши разведывательные и правоохранительные органы существуют для того, чтобы защищать американцев, а не для того, чтобы преследовать одну группу в интересах другой».

Эту позицию поддержал и спикер Палаты представителей Пол Райан, подчеркнувший, что авторы меморандума «имели законное право» на то, чтобы «заявить о своем беспокойстве».

Представители Демократической партии на Капитолии, в свою очередь, раскритиковали решение о публикации меморандума, заявив, что этот документ «вводит общественность в заблуждение», неверно представляя работу Минюста и ФБР, и является попыткой «дискредитировать продолжающееся расследование, которое ведет специальный прокурор».

В своем заявлении законодатели-демократы обвинили республиканцев в создании «ужасного прецедента». Раскрытие секретной информации, по их мнению, нанесет «долговременный ущерб» работе американских спецслужб.

Старший демократ в комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф также обратил внимание на «вопиюще неверное» изложение фактов авторами меморандума.

Руководители правоохранительных органов в США попытались смягчить разгорающийся конфликт. Генеральный прокурор Джефф Сешнс поспешил выступить с заявлением, в котором он сообщил, что по-прежнему «испытывает огромное доверие к сотрудникам министерства (юстиции)».

«Но ни одно из министерств не является совершенным», – добавил при этом Генпрокурор.

Со словами поддержки к сотрудникам ФБР обратились бывший директор Федерального бюро Джеймс Коми, и президент Ассоциации агентов ФБР Томас О’Коннор.

That’s it? Dishonest and misleading memo wrecked the House intel committee, destroyed trust with Intelligence Community, damaged relationship with FISA court, and inexcusably exposed classified investigation of an American citizen. For what? DOJ & FBI must keep doing their jobs. — James Comey (@Comey) February 2, 2018

«Американцы должны знать, что их по-прежнему защищает лучшее в мире правоохранительное агентство, – говорится в заявлении О’Коннора. – Специальные агенты ФБР не позволяли и не позволят, чтобы политические баталии помешали им честно выполнять свою работу».

Тем временем президент Трамп в своем «Твиттере» указал на итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного социологами компании Rasmussen Reports, согласно которому его рейтинг значительно вырос:

«Расмуссен только что объявил, что рейтинга одобрения моей политики подскочил до 49%, гораздо выше, чем это было после моей победы на выборах, и выше, чем у некоторых «священных коров». Другие рейтинги Трама тоже идут вверх. Почему медиа отказываются писать об этом? Ну что ж, рано или поздно!»

Rasmussen just announced that my approval rating jumped to 49%, a far better number than I had in winning the Election, and higher than certain “sacred cows.” Other Trump polls are way up also. So why does the media refuse to write this? Oh well, someday! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018

Фото — Голос Америки