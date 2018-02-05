Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 10:42 | Февраль 5 2018
10:42 | Февраль 5 2018

Дональд Трамп: меморандум республиканцев меня полностью оправдывает

Дональд Трамп: меморандум республиканцев меня полностью оправдывает

Голос Америки. Президент Дональд Трамп в субботу заявил, что подготовленный республиканцами в Конгрессе меморандум, рассекреченный накануне, «полностью оправдывает» его.

«Этот меморандум полностью оправдывает «Трампа» в расследовании, – написал президент США в своем «Твиттере». – Но Русская Охота На Ведьм все равно продолжается. Там (!) не было Сговора, и там не было никакого Воспрепятствования (правосудию) (это слово использовали после того, как в течении года без конца пытались что-то найти и НИЧЕГО не нашли, (обвинения) в сговоре умерли. Это позор Америки!».

В документе, подготовленном имеющими большинство в комитете Палаты представителей по разведке республиканцами, утверждалось, что следователи ФБР превысили свои полномочия, а расследование о возможных связях сотрудников избирательного штаба Трампа с Кремлем было политически мотивировано.

В пятницу, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп назвал содержание этого документа «ужасным».

«Я думаю, что то, что происходит в этой стране – это позор, – сказал он. – Очень многим людям должно быть стыдно».

В ответ на вопрос о том, должен ли быть отправлен в отставку заместитель Генпрокурора Род Розенстайн, курирующий расследование о связях с Москвой, Трамп лишь посоветовал репортерам следить за событиями.

«Вы сами в состоянии сообразить это», – сказал президент.

Публикация «Меморандума Нунеса» обострила и без того напряженные отношения между Трампом и его сторонниками-республиканцами в Конгрессе с одной стороны, и демократами и руководством ФБР – с другой. В пятницу Федеральное бюро расследований решила еще раз выпустить заявление, с которым оно уже выступало в начале недели. «Бюро очень серьезно относится к своим обязательствам перед судом FISA и к тому, чтобы полностью соответствовать принятым правилам и процедурам (при проведении расследования)», – говорится в документе.

ФБР также напомнило, что руководители спецслужбы получили «ограниченный доступ» к меморандуму до того, как президент принял решение о снятии грифа «секретно».

«Как уже указывалось в нашем первоначальном отзыве, у нас вызывает серьезное беспокойство то, что в документе опущены факты, которые оказывают фундаментальное влияние на его содержание», – гласит заявление ФБР.

Глава комитета по разведке Палаты представителей республиканец Девин Нунес, в свою очередь, в пятницу заявил, что решение о публикации меморандума позволит «пролить свет» на «тревожащую (общественность) череду событий».

«Комитет выявил серьезные нарушения общественного доверия, и граждане Соединенных Штатов имеют право знать, когда официальные лица в ключевых организациях используют служебное положение в политических целях, – сообщил Нунес. – Наши разведывательные и правоохранительные органы существуют для того, чтобы защищать американцев, а не для того, чтобы преследовать одну группу в интересах другой».

Эту позицию поддержал и спикер Палаты представителей Пол Райан, подчеркнувший, что авторы меморандума «имели законное право» на то, чтобы «заявить о своем беспокойстве».

Представители Демократической партии на Капитолии, в свою очередь, раскритиковали решение о публикации меморандума, заявив, что этот документ «вводит общественность в заблуждение», неверно представляя работу Минюста и ФБР, и является попыткой «дискредитировать продолжающееся расследование, которое ведет специальный прокурор».

В своем заявлении законодатели-демократы обвинили республиканцев в создании «ужасного прецедента». Раскрытие секретной информации, по их мнению, нанесет «долговременный ущерб» работе американских спецслужб.

Старший демократ в комитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф также обратил внимание на «вопиюще неверное» изложение фактов авторами меморандума.

Руководители правоохранительных органов в США попытались смягчить разгорающийся конфликт. Генеральный прокурор Джефф Сешнс поспешил выступить с заявлением, в котором он сообщил, что по-прежнему «испытывает огромное доверие к сотрудникам министерства (юстиции)».

«Но ни одно из министерств не является совершенным», – добавил при этом Генпрокурор.

Со словами поддержки к сотрудникам ФБР обратились бывший директор Федерального бюро Джеймс Коми, и президент Ассоциации агентов ФБР Томас О’Коннор.

«Американцы должны знать, что их по-прежнему защищает лучшее в мире правоохранительное агентство, – говорится в заявлении О’Коннора. – Специальные агенты ФБР не позволяли и не позволят, чтобы политические баталии помешали им честно выполнять свою работу».

Тем временем президент Трамп в своем «Твиттере» указал на итоги последнего опроса общественного мнения, проведенного социологами компании Rasmussen Reports, согласно которому его рейтинг значительно вырос:

«Расмуссен только что объявил, что рейтинга одобрения моей политики подскочил до 49%, гораздо выше, чем это было после моей победы на выборах, и выше, чем у некоторых «священных коров». Другие рейтинги Трама тоже идут вверх. Почему медиа отказываются писать об этом? Ну что ж, рано или поздно!»

Фото — Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда