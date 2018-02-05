«После заявления Макрона в Турции начали активно спекулировать на вопросе Геноцида армян»: эксперт

После заявления президента Франции Эммануэля Макрона в Турции начали активно спекулировать на вопросе Геноцида армян. Об этом сегодня в Пресс-клубе «Постскриптум» заявил тюрколог Мушег Худавердян. Он напомнил слова Макрона, заявившего, что Франция не только вернет в парламент законопроект о криминализации отрицания Геноцида армян, но и внесет в календарь день памяти о Геноциде армян.

«То есть, во Франции будет официально отмечаться Геноцид армян. На это откликнулся министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сказав, что такие вопросы их не интересуют, так как они устали от утверждений европейских стран. По словам Чавушоглу, когда Турция не выполняет одно из своих обязательств, европейские страны начинают спекулировать на вопросе о Геноциде армян», – рассказал Мушег Худавердян.

Комментируя недавнее заявление Армянского Константинопольского Патриарха, которым патриархия желает успехов Турции в связи с военными действиями в Африне, тюрколог отметил: «Патриархия был вынужден сделать такое заявление. Религиозные структуры, и не только их, попросту заставляют выступать с проправительственными заявлениями. Патриархия пытается поступать так, что иметь по возможности меньше конфликтов с Турцией». Мушег Худавердян добавил, что армянская сторона не имеет каких-либо заинтересованности в вопросе Африна, а к заявлению Патриархии можно подойти с пониманием.