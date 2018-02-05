В Арцахе семьи, в которых в 2017г родился четвертый ребенок, получили от Самвела Карапетяна по 4000 долларов

3 февраля во Дворце культуры и молодежи Степанакерта состоялось праздничное мероприятие и концерт, в связи с предоставлением российским предпринимателем-меценатом, членом Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан» Самвелом Карапетяном финансовой помощи арцахским семьям, в которых в 2017 году родился четвертый ребенок, в размере суммы эквивалентной 4000 долларов.

Исполнительный директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян в своем выступлении отметил, что здесь, в Арцахе, защищают не только границу Арцаха, но и границы всего армянства. «Я очень рад, что такие люди, как Самвел Карапетян, могут поддерживать такие программы, которые способствуют росту рождаемости в Арцахе». А представитель группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян указал на то, что после освобождения Арцаха сейчас здесь необходимо еще глубже пустить корни, и Арцах всегда будет в центре их внимания.

Министр труда, социальных дел и заселения Республики Арцах Самвел Аванесян в своем выступлении отметил, что по предложению президента Бако Саакяна два с половиной года назад по инициативе благотворительного фонда «Ташир» и Самвела Карапетяна, в дополнение ко многим другим благотворительным программам, в Арцахе была запущен проект по предоставлению помощи семьям, в которых родится четвертый ребенок, в размере 4 000 долларов.

«Главная цель проекта – поощрение в Арцахе многодетных семей, и если в 2012 и 2015 годах рождение четвертого ребенка в среднем составляло 165 детей, то после запуска программы этот показатель в 2016 и 2017 годах составил 263 и 230 детей соответственно», – сказал министр.

Для этих семей во время мероприятия были также разыграны 3 автомобили «Chevrolet Niva». Мероприятие сопровождалось концертной программой, а также выступлениями специально приглашенного певца Арам-MP3.

Давид АБАГЯН