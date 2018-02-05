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11:09 | Февраль 5 2018

«Алиев понимает, что не может дать своему обществу обещанного»

«Алиев понимает, что не может дать своему обществу обещанного»

«Азербайджану казалось, что он может выбросить Венские и Санкт-Петербургские договоренности в мусорную корзину, но после объяснений ОБСЕ Азербайджану, он был вынужден, хоть и формально, но согласиться, что этот пункт должен быть выполнен», – отметил в беседе с «Аравот» политолог Степан Сафарян, комментируя тот факт, что на состоявшейся недавно в Кракове встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана была достигнута договоренность об увеличении численности членов мониторинговой группы ОБСЕ на линии соприкосновений Арцахского конфликта на семь человек.

«Азербайджан, после сопротивления, наконец, согласился, что, естественно, ему не по душе», – сказал он.

Говоря о поставках Россией очередной партии военной техники Азербайджану, Степан Сафарян выразил уверенность, что это Азербайджаном воспринимается как посыл – разрешение на нарушение режима прекращения огня: «Россия стремится сохранить свое внушительное и исключительное влияние на стороны конфликта. А Алиев, в свою очередь, понимает, что ни через военное, ни через политическое урегулирование конфликта не способен дать своему обществу то, что обещал ему, то есть, дать все».

Луиза СУКИАСЯН

Газета «Аравот»
01.02.2018г     

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Рубрики: Газета «Аравот», Международные, Политика

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