Чем же недоволен Серж Саргсян?

Он не раскрывает скобки и том, какие именно упущения имели место в деятельности МИД

30 января – через день после того, как глава внешнеполитического ведомства Армении на пресс-конференции подвел итоги деятельности армянской дипломатии в 2017 году, президент РА Серж Саргсян в МИД провел встречу с руководящим составом МИД РА.

Как сообщила пресс-служба президента Армении, Саргсян обсудил с руководящим составом МИД внешнеполитическую концепцию, сделав два основных акцента: каковы проблемы внешней политики Армении в среднесрочной перспективе и что необходимо сделать для повышения эффективности деятельности и совершенствования внешнеполитического ведомства.

«Повышение эффективности нашей дипломатии является просто необходимостью. Это обусловлено как доставшимися нам традиционными вызовами и угрозами, так и быстрыми изменениями в регионе. Перемены приводят не только к вызовам, но и в некоторых случаях создают также новые возможности. И задача дипломатии заключается в своевременном прогнозе и осознании содержания данных проблем, а также в максимально эффективном их использовании в интересах нашей страны»,- отметил Серж Саргсян, особо подчеркнув важность среднесрочного и долгосрочного планирования во внешней политике, разработку соответствующей доктрины: «Полагаю, настала пора пересмотреть и модернизировать стратегию национальной безопасности Республики Армения. Не случайно я выдвигаю и озвучиваю эту идею именно в министерстве иностранных дел», – сказал С. Саргсян, добавив, что ждет от МИД существенного участия во всем процессе пересмотра данного документа.

Далее президент представил свое видение по ряду внешнеполитических проблем, указал на упущения МИД в процессе их решения и отметил направления работы, в которых благодаря последовательным усилиям можно достичь более серьезных результатов. Саргсян обратился также к занимающему важнейшее место во внешнеполитической повестке Армении переговорному процессу по урегулированию карабахского конфликта. «Мирное урегулирование карабахского конфликта по-прежнему останется приоритетом нашей внешнеполитической повестки дня. Безусловно, мы будем и впредь безоговорочно поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Благодаря последовательной работе, осуществленной за последние 10 лет в процессе урегулирования, наши позиции значительно укрепились. И здесь я хочу поблагодарить всех участников процесса – во главе с министром. Мы, конечно, сумели закрепить право на самоопределение – в качестве основополагающего принципа урегулирования конфликта.

В то же время, сколько бы карабахский вопрос не был приоритетом нашей внешнеполитической повестки дня, внешняя политика Армении, конечно, не должна ограничиваться и вращаться только вокруг данной проблемы. В основе нашей внешней политики, естественно, должны быть национальные интересы Республики Армения, и активное участие Армении в насущных вопросах международной повестки окажет позитивное влияние в деле продвижения нашей позиции»,- отметил Серж Саргсян.

В завершение встречи президент отметил, что, возможно, сегодняшняя его речь была строгой, но ее целью была отнюдь не недооценка работы МИД: критика нацелена на улучшение работы, повышение ее эффективности, плодами этого должны пользоваться все, в том числе и грядущие поколения. «Хочу, чтобы вы были уверены, что ваша работа, действительно, ценится. Тот факт, что мы все считаем вас бойцами фронта безопасности нашей страны, по крайней мере, в политическом плане, солдатами и офицерами, считаю, является самой высокой оценкой. И поскольку, действительно, я в этом убежден, дипломат должен считать себя таковым, то и ожидания велики», – сказал глава государства, добавив: «Я хочу, чтобы вы, осознавая серьезность проблем, придавали еще больший импульс вашей работе».

Таким образом, Серж Саргсян говорит о необходимости повысить дипломатическую эффективность, подчеркивает, что наступило время пересмотреть и модернизировать стратегию национальной безопасности Республики Армения, в то же время указывая на «некоторые упущения» МИД по ряду внешнеполитических вопросов.

О каких именно упущениях идет речь? Серж Саргсян кавычек не раскрывает. Конечно, он выразил свою благодарность МИД и особо подчеркнул, что в процессе Арцахского урегулирования в последние десять лет наши позиции укрепились, и что нам удалось закрепить право на самоопределение в качестве основополагающего принципа.

С точки зрения укреплений позиций армянской дипломатии, действительно, определенные результаты уже видимы. Но в то же время нужно отметить, что в последние годы в результате армянофобии в Азербайджане, воинственной риторики алиевского режима, и вообще, в результате деятельности нынешнего коррумпированного режима соседней страны в целом, в результате последовательного преследования правозащитников и журналистов, и, наконец, после апрельской войны 2016 года в мире постепенно начали понимать, что собой представляет алиевский режим. А в этих условиях, согласитесь, возможности армянской дипломатии было намного шире: можно было добиться большего и нужно это сделать.

Если наступило время пересмотреть и модернизировать стратегию национальной безопасности Республики Армения, то, в каком именно направлении Армения должна проделать работу? К примеру, что нужно сделать в отношениях с соседями Армении – Грузией и Ираном с точки зрения региональной безопасности.

Или же, в отношениях Армения-ЕС, Армения-США какие новые направления могут быть для реализации более инициативной политики? И, наконец, отношения Армения-Россия. В последнее время эти отношения являются самыми обсуждаемыми с точки зрения их стратегического характера, необходимости сделать эти отношения действительно стратегическими. Если Армения и Россия продолжат оставаться стратегическими партнерами, Армения продолжит членство в ОДКБ и ЕАЭС, то какие подходы нужно будет пересмотреть? Где именно мы допустили ошибки, в каком направлении были упущения и необходимо проделать работу? Эти вопросы действительно нуждаются в ответе, и ответы должно дать высшее руководство страны.

Занять пост президента Армении предложено дипломату, Серж Саргсян сегодня говорит о том, что повышение эффективности дипломатии является императивом: возможно, в условиях парламентского управления существует осознание того, что эффективность внешней политики должна быть поднята на новый уровень.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

02.02.2018г