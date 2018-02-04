«Меморандум Нунеса»: споры между республиканцами и демократами США разгораются

Голос Америки. Публикацию так называемого «Меморандума Нунеса» президент Дональд Трамп и его сторонники попытались использовать, как еще одно доказательство того, что расследование о возможных связях предвыборного штаба президента с Кремлем было политически мотивировано. Однако документ, подготовленный республиканцами в Конгрессе, может, наоборот, укрепить позиции спецпрокурора Мюллера.

В четырехстраничной справке утверждается, что ФБР, добиваясь разрешения на установление слежки за советником избирательного штаба Картером Пейджем, обосновало свой запрос информацией, полученной от бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, которая была заказана и оплачена демократами (кстати, многие медиа напоминают, что первоначальный заказ Стилу на компромат против Трампа был сделан его оппонентами-республиканцами.

Из опубликованного документа следует, что расследование возможных связей команды Трампа с Россией началось за несколько месяцев до этого и было «спровоцировано» действиями совсем другого сотрудника предвыборного штаба Дональда Трампа.

Кристофер Стил действительно признавал, что он не является сторонником нынешнего президента США. Но в то же время, как указывается в документе, подготовленном под руководством главы комитета по разведке Конгесса Девина Нунеса, Стил «в течении длительного времени был информатором ФБР», а информация, предоставленная им, была подтверждена и другими источниками.

Санкция специального суда FISA, разрешившего ФБР вести прослушивание бывшего советника предвыборного штаба Трампа Картера Пейджа, была не единственной – из меморандума следует, что разрешение продлевали четыре раза. Одно из таких разрешений подписал заместитель Генерального прокурора Род Розенстайн, назаченный на этот пост президентом Трампом.

Тем не менее, некоторые из представителей Республиканской партии в своих публичных заявлениях подчеркивали, что содержание меморандума лишний раз доказывает – расследование о связях команды Трампа с Кремлем было политически мотивировано. Еще до того, как справка была рассекречена, сам Дональд Трамп говорил о том, что меморандум свидетельствует о заговоре демократов против него.

Сегодня в своем Твиттере президент США написал: «Этот доклад полностью доказывает невиновность Трампа. Однако охота на ведьм по российскому делу продолжается. <…> Это позор Америке!»

По мнению ряда экспертов, содержание этого документа позволяет также сделать совсем другие выводы.

«Попытавшись заработать политические очки, команда Нунеса так и не смогла найти потверждения своим собственным заявлениям», – сказал агентству AP бывший сотрудник администрации президента Буша, профессор Колумбийского университета Мэттью Ваксман.

Одним из главных аргументов авторов меморандума является утверждение о том, что в запросе на получение очередной санкции на прослушку Картера Пейджа, ФБР скрыло от судьи, что поводом для начала расследования стало так называемое «досье Стила», частично профинансированное штабом Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии.

При этом авторы меморандума не посчитали нужным уточнить, какая именно информация из собранной Стилом и в каком объеме была использована для подготовки запроса. Кроме этого, подготовка досье на начальном этапе была заказана и профинансирована консервативным изданием Washington Free Beacon.

Но, пожалуй, самое главное – меморандум подтверждает, что расследование ФБР в отношении предвыборного штаба Трампа было начато в июле 2016 года, за несколько месяцев до того, как спецслужба обратилась за санкцией на прослушку в суд. Причем причиной для начала расследования стали действия советника штаба Джорджа Попадопулоса. В прошлом году он признался, что солгал во время допроса, согласившись сотрудничать с командой спецпрокурора Мюллера.

Хотя основным фигурантом «меморандума Нунеса» является Картер Пейдж, как подчеркивают в своем заявлении демократы в комитете Конгресса по разведке, документ «полностью игнорирует неудобный факт, что расследование не было начато с досье или информации Кристофера Стила, и что основой для расследования стали улики, полученные вне зависимости от Стила».

Решение о рассекречивании меморандума вызвало резкие протесты представителей разведсообщества США, посчитавших, что раскрытие данных о деталях спецоперации может нанести ущерб интересам национальной безопасности США. Против такого шага публично выступили замгенпрокурора Розенстайн и директор ФБР Кристофер Рей.

Фото — Голос Америки