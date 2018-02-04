Экс-советник Трампа Картер Пейдж в 2013г называл себя «советником Кремля»: Time

Deutsche Welle. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж называл себя в одном из писем, датированном 25 августа 2013 года, советником Кремля. Об этом вечером в субботу, 3 февраля, сообщает журнал Time.

«В последние полгода я имел честь служить неофициальным советником сотрудников Кремля в рамках подготовки к проведению Россией в качестве страны-хозяйки саммита G20 в следующем месяце, где тема энергетики будет важным аспектом в повестке дня», — говорилось в частности, в письме, которое цитирует издание.

Письмо было адресовано академическому издательству в рамках обсуждения правок в предлагавшуюся к публикации рукопись экс-советника Трампа, рассказал Time редактор, работавший с Пейджем. Этот документ вызывает вопросы об объеме контактов Картера Пейджа с российскими властями в последние годы, отмечает журнал.

2 февраля по решению Дональда Трампа был опубликован секретный меморандум, в котором говорится о предполагаемых нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В четырехстраничном докладе утверждается, что ФБР получило разрешение суда для слежки за общением Картера Пейджа с представителями России.

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