«За долг в размере 25 тысяч драмов похитили мою 10-летнюю дочь»: жительница Егварда

Жительница Егварда Варсеник А. рассказала подробности похищения ее дочери. С ее слов, соседка, Марине А., обманным путем увела ее дочь к себе домой и начала угрожать ей, что если не вернешь долг, не отдам ребенка.

«Не отпускала мою девочку. Десять раз сказала ей – верни ребенка, а она говорит – здесь нет ребенка. Она забрала ее из школы, сказала: пойдем, купим хлеб, обманула и увела», – рассказала Aravot.am Варсеник А.

По словам Варсеник, она взяла у Марины в долг 30 тысяч драмов, вернула 5 тысяч: «Я не отказывалась от возвращения остальной суммы, сказала ей, что буду выплачивать постепенно».

По словам Варсеник А., ребенок был так напуган, что не мог говорить: «Она говорила – скажи матери, чтобы вернула мои деньги, тогда и отпущу тебя».

На наше замечание, что Марине утверждает, что она ухаживала за вашими детьми, Варсеник А. ответила, что это неправда: «И сколько она ухаживала? У нас не было горячей воды, она их купала. И это значит, что она ухаживала за ними? Ну и что теперь, дети же, были голодными, она их накормила хлебом, сама добровольно».

На наше замечание, что ее обвиняют в том, что она жаловалась в полицию на всех, даже на своего мужа, наша собеседница продолжила: «Ложь, обманщица, я же не враг, чтобы больного мужа сдавать в милицию».

Напомним, что ранее shamshyan.com сообщал, что взамен долга жительница Егварда Марине похитила 10-летнюю дочь Варсеник и пригрозила, что не вернет ребенка, пока мать не вернет ей долг.

Напомним также, что Марине Х. не согласна с предъявляемым ей обвинением, утверждая, что девочка сама попросила разрешения остаться у них дома, пока родители не вернутся с работы, 10-летняя девочка, согласно Марине, пьет чай у нее дома, никто ее не похищал.