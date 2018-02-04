Тысячи людей вышли на протест в Афинах против названия Македония для соседней страны: фото, видео

Тысячи людей прибывают в воскресенье в Афины, чтобы принять участие в акции протеста против использования названия «Македония» соседней страной. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Protothema.

Официально митинг должен начаться в 14:00 по местному времени в центре греческой столицы на площади Синтагма. Сообщается, что в город приехали около 1500 автобусов с участниками акции.

Протестующие прибывают с Крита, провинции Македония, Пелопоннеса и Ионических островов. В порту Пирей греки пели национальный гимн.

Организаторы, как сообщается, приняли заявку националистического политического движения под названием Патриотический греческий народный съезд (ELLAS), в состав которого входят ветераны армии, для «охраны» демонстрации от антифашистских групп и анархистов.

Греческая полиция работает в усиленном режиме. Вокруг площади установили барьеры, чтобы разделить демонстрантов от акции анархистов, которые начали свою запланированную акции двумя часами ранее.

Это уже не первый протест, который состоялся в Греции. 21 января в Салониках 30 000 человек выступили против использования слова «Македония» в названии бывшей югославской республики.

Как известно, Греция считает, что Македония «украла» название у одной из северных греческих провинций, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года — времени обретения независимости Македонией, которая носила название Социалистическая республика Македония, что не вызывало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.