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18:57 | Февраль 4 2018

Бако Саакян встретился с министром культуры Армении Арменом Амиряном

Бако Саакян встретился с министром культуры Армении Арменом Амиряном

3 февраля Президент Бако Саакян принял министра культуры Республики Армения Армена Амиряна.

На встрече, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Сергей Шахвердян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере культуры.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что культурное сотрудничество   между Арменией и Арцахом находится на высоком уровне, подчеркнув при этом важность сохранения и в будущем положительной динамики в данной сфере.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Культура, Официальные

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