Бако Саакян встретился с министром культуры Армении Арменом Амиряном

3 февраля Президент Бако Саакян принял министра культуры Республики Армения Армена Амиряна.

На встрече, в которой принял участие министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Сергей Шахвердян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере культуры.

Президент Саакян с удовлетворением отметил, что культурное сотрудничество между Арменией и Арцахом находится на высоком уровне, подчеркнув при этом важность сохранения и в будущем положительной динамики в данной сфере.

Пресс-служба Президента Арцаха