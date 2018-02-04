Делегация парламента Армении проводит встречи с руководством Арцаха в Степанакерте

Со 2-го по 4-ое февраля с рабочим визитом в Арцахе находится делегация председателей постоянных комиссий и руководителей фракций Национального собрания Республики Армения.

Как передает пресс-служба арцахского парламента, в рамках программы визита 3-го февраля утром депутаты НС Республики Армения в сопровождении заместителя председателя НС Республики Арцах Ваграма Балаяна посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили цветы к могилам погибших военнослужащих. Затем в большом зале заседаний НС состоялась встреча парламентариев двух республик в расширенном составе.

Приветствуя присутствующих, председатель НС Ашот Гулян назвал ключевыми совершенствующиеся из года в год отношения с парламентом Республики Армения, периодические встречи на уровне комиссий и заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

В этом контексте председатель НС представил контакты двух парламентов в 2017 году, которые в основном были нацелены на организацию активной работы с парламентами разных стран, разъяснение сущности карабахской проблемы и международное признание Арцаха.

«Уверен, что с наступившего 2018 года мы продолжим работать с тем же энтузиазмом, используя наш успешный опыт для расширения возможностей парламентской дипломатии», – отметил Ашот Гулян.

Выразив признательность за прием, руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян подчеркнул, что необходимо и впредь вести работу над активизацией связей между парламентами двух республик и обсуждением отраслевых вопросов.

Затем руководитель фракции Республиканской партии Армении представил распоряжение председателя НС Республики Армения Ара Баблояна о награждении председателя Национального собрания Республики Арцах Ашота Гуляна почетной медалью Национального собрания Республики Армения в связи с 30-летием Карабахского движения и за значительный вклад в деле укрепления дружественных межпарламентских связей.

В ходе встречи с речью выступили председатели постоянных комиссий НС Республики Армения и представители фракций. Они представили информацию о проводимых в парламенте Армении обсуждениях ряда отраслевых вопросов, часть которых во второй половине дня планируют рассмотреть с коллегами Республики Арцах в соответствующих комиссиях.

В первый день визита депутаты НС Республики Армения посетили Степанакертский центр креативных технологий «Тумо».

В рамках программы визита планируются встречи членов делегации с президентом Республики Арцах Бако Саакяном, государственным министром Араиком Арутюняном и министром обороны Левоном Мнацаканяном.