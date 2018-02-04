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15:52 | Февраль 4 2018

В Иране растет недовольство обязательным ношением хиджаба

В Иране растет недовольство обязательным ношением хиджаба

Deutsche Welle. Все больше иранцев выступают против обязательного ношения хиджаба. Об этом со ссылкой на данные отчета стратегического центра при администрации президента Ирана сообщает агентство dpa в субботу, 3 февраля.

Иранские власти обеспокоены этой тенденцией, указано в документе. По их оценке, большинство жителей страны считают, что не государство, а сами женщины должны решать, носить им хиджаб или нет. Задержания и денежные штрафы со стороны полиции нравов, которая следит за соблюдением правил ношения женской одежды в общественных местах, не дают эффекта, говорится в отчете.

С конца декабря в ряде иранских городов идет кампания против обязательного ношения хиджаба. Женщины публично снимают платки и размахивают ими, как флагом. За подобные акции протеста были задержаны, по меньшей мере, 30 женщин. В последние дни кампанию против хиджабов поддержали, в том числе, депутаты иранского парламента.

Фото — Deutsche Welle

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Рубрики: Международные

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