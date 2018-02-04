На совещании у Карена Карапетяна обсуждались проблемы разгрузки улиц и борьбы с «пробками» в Ереване

В ходе рабочего совещания у премьер-министра Армении Карена Карапетяна 3 февраля обсуждались вопросы борьбы с пробками в Ереване, возможности эффективной организации дорожного движения и разгрузки улиц.

Как передает пресс-служба правительства РА, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян представил результаты исследований, проведенных по поручению премьера, а также разработанные совместно с заинтересованными структурами предложения по решению данных проблем.

Отчет о проведенных Дорожной полицией работах представил также замначальника Полиции РА Самвел Ованнисян.

Мэр Еревана Тарон Маргарян отметил, что довольно эффективным является создание пешеходных переходов посредством установки светофоров, и установка аналогичных светофоров в 110 различных точках столицы также поспособствует решению проблемы регулирования дорожного движения. Премьер К. Карапетян предложил Т. Маргаряну продолжить работу в данном направлении.

Глава правительства РА поручил ответственным рассмотреть краткосрочные решения и совместно работать над увеличением количества светофоров на перекрестках улиц, ужесточением контроля за парковками, прилегающими к проезжей части, ограничением парковочных часов и др.