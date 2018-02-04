Возле сирийского Идлиба сбит российский Су-25: «пилот убит»

Согласно поступающим сообщениям, на севере Сирии невдалеке от города Идлиб сбит российский боевой самолет Су-25. Эта территория контролируется сирийскими повстанцами, передает ВВС.

Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультроваться и был взят в плен.

Российские официальные лица пока никак не комментируют эти сообщения.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, показан, как утверждается, момент удара по самолету. На других видеозаписях видны горящие обломки на земле с красной звездой на крыле.

Тем временем «Сирийская свободная армия» опубликовала в «Твиттере» фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.

Подтвердить достоверность этих материалов на данный момент невозможно.

По информации Sky News Arabia, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух»

Россия содействует сирийским правительственным войскам в этом районе Сирии.

Кроме «Сирийской свободной армии» в этом районе также действуют несколько радикальных группировок.

Фото — ВВС