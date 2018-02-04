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09:43 | Февраль 4 2018

Правящая партия Азербайджана «поддерживает» кандидатуру Путина на выборах президента России

Правящая партия Азербайджана «поддерживает» кандидатуру Путина на выборах президента России

Правящая партия Азербайджана поддерживает на предстоящих выборах в России кандидатуру Владимира Путина. Об этом haqqin.az  заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

По его словам, с приходом Владимира Путина к власти в 2000 году отношения между двумя странами вышли на уровень стратегического партнерства, и Россия стала одним из ведущих экономических партнеров Азербайджана.

«Поэтому, учитывая все эти факторы, для Азербайджана самым приемлемым кандидатом является Путин, хотя Азербайджан будет уважать любой выбор российского народа», — сказал Новрузов.

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Рубрики: Международные

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