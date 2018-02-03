Министр здравоохранения доложил Сержу Саргсяну о реформах сферы

В ходе рабочего совещания с Президентом Республики министр здравоохранения Левон Алтунян 2 января доложил о реализуемых в сфере здравоохранения реформах, программах развития, приоритетных проблемах, а также о ходе выполнения ранее данных Президентом поручений.

Представляя реализованные в 2017 году и продолжающиеся в текущем году программы, министр Алтунян подчеркнул, что сэкономленные в результате финансового контроля и обеспечения прозрачности, в частности посредством повышения эффективности расходования бюджетных средств и внедрения новых механизмов, совершенствования контроля, средства направлены на финансирование имеющих дефицит программ здравоохранения.

Министр отметил, что в результате централизации процессов закупки и внедрения новых механизмов также ожидается экономия финансовых средств и улучшение медицинского обслуживания населения. Речь как о предоставляемых в поликлиниках лекарствах и повышении качества предоставляемых в рамках госзаказа больничных услуг, так и об увеличении объёмов.

По заверению министра Алтуняна, продолжаются плановые работы, направленные на обеспечение больничными медицинскими услугами по страховым пакетам социально необеспеченных людей. Эти работы ведутся на основе приобретённых государством страховых пакетов для порядка 100 тысяч бенефициаров. В рамках стартовавшей 1 октября 2017 года программы, по сообщению Левона Алтуняна, услуги оказаны 35800 бенефициарам.

Министр доложил также, что с целью эффективного использования финансовых средств и обеспечения качества медицинских услуг в Государственном агентстве здравоохранения внедряется институт индивидуально ведения случаев.

Министр здравоохранения сообщил также о выполненных с целью улучшения качества медицинских услуг, согласно поручениям Президента Республики, работах по внедрению клинических руководств, протоколов ведения пациентов. В 2017 году на основании передового зарубежного опыта переведено, локализовано и утверждено приказами министра более чем 300 предусмотренных документов.

Среди продолжающихся программ сферы здравоохранения Серж Саргсян выделил имеющее стратегическое значение расширение возможностей системы электронного здравоохранения. В этой связи министр здравоохранения доложил, что вскоре стартует курс подготовки специалистов по вводу данных в систему, после чего государственные медицинские организации будут оснащены необходимым количеством компьютеров.

В своём докладе министр подчеркнул, что на улучшение показателей заболеваемости и смертности и продление срока здоровой жизни направлена стартовавшая в 2018 году разработка концепций национальных стратегий по борьбе с неинфекционными заболеваниями – сердечно-сосудистыми болезнями, злокачественными новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями лёгких. С этой целью созданы представительные комиссии. По отдельной программе ведутся скоординированные работы в направлении ликвидации в стране туберкулёза.

В деле обеспечения успеха программ здравоохранения Президент Республики подчеркнул большое значение работы врачей первого звена обеспечения здоровья, в направлении повышения эффективности которой министерство в ближайшем будущем предпримет соответствующие шаги.

Министр Алтунян доложил также, что в течение предстоящего месяца будет завершена и представлена на обсуждение переработка концепции развития здравоохранения, а до конца года будет завершена разработка проекта Закона РА «О здравоохранении», который тоже будет представлен на широкое общественное обсуждение.

Во время рабочей встречи Президента Республики с министром были также затронуты темы модернизации областных больниц, стандартизации инфраструктур, обсуждался также ход других проектов.

Президент поручил ускорить работу по разработке стратегии функциональных реформ врачебных ассоциаций.

Президентом Сержем Саргсяном дан ряд поручений.

Пресс-служба Президента Армении