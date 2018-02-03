Военно-технический «бизнес» Москва-Баку будет процветать?

«Остались некоторые технические детали»

Российский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ в интервью азербайджанскому агентству АПА раскрыл некоторые детали встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове. «В ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове обсуждались вопросы, связанные со снижением военных рисков, включая расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. Министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей», — сказал Попов. Он напомнил, что в ходе переговоров, проведенных в октябре прошлого года в Швейцарии, было принято решение активизировать переговорный процесс и предпринять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. После этого сопредседатели провели серию консультаций с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а также помогли организовать им две встречи друг с другом, последняя из которых состоялась в Кракове. «Остались некоторые технические детали, которые еще предстоит согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения», — подчеркнул Игорь Попов.

Российский сопредседатель также отметил, что на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов карабахского урегулирования, препятствующих процессу урегулирования: «Они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы». По словам Попова, соображения, высказанные сопредседателями, направлены на то, чтобы помочь найти приемлемые развязки. «Рассчитываем уточнить позицию сторон в ходе предстоящего в первой декаде февраля визита нашей «тройки» в регион и встреч с президентами Азербайджана и Армении»,- отметил он. «Как посредники мы выступаем за продолжение политического диалога на высшем уровне. Считаем, что ему нет альтернативы. Только сами стороны, проявив политическую волю, могут прийти к компромиссным решениям, которые положат конец этому затянувшемуся конфликту… Со своей стороны, прилагаем усилия для того, чтобы предложить Баку и Еревану устраивающие их варианты, и об этом будет идти речь в регионе. Когда стороны будут готовы к встрече, можно будет предложить лидерам двух стран с учётом их рабочих графиков соответствующие варианты, включая формат и сроки проведения саммита», — сказал Попов. На прошлой неделе в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, затронув Карабахскую тематику, заявила, что надо повышать не активность, а эффективность по Карабахскому урегулированию.

Новое военное соглашение между Баку и Москвой

В то время, как официальная Москва заявляет о необходимости повышения эффективности переговоров и подчеркивает необходимость снижения напряженности на линии соприкосновения, опять появилась информация о перспективах российско-азербайджанского военного сотрудничества. Баку ведет с Москвой переговоры о поставках нового вооружения, заинтересован в новейших системах обороны, заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях международного экономического форума в Давосе. «Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное», — сказал Алиев.

При этом, российское агентство, написало, что по словам Алиева, Азербайджан заключил с РФ контракты на «5 миллионов долларов», тогда как известно, что речь идет о контрактах в размере 5 миллиардов долларов. «Большинство из них реализовано. Мы получили закупки. Сейчас будем работать над дальнейшими планами по сотрудничеству. Никаких ограничений в Азербайджане и в России нет», — добавил Алиев.

Последнее заявление Алиева о новом соглашении в сфере военно-технического сотрудничества вызвало вполне оправданное недовольство. Сказать, что заявление президента Азербайджана было неожиданным, было бы преувеличением. Отношения между Москвой и Баку находятся на том уровне, на котором нельзя исключать заключения новых сделок. Наиболее непонятны «оправдания» представителей правящей партии о том, что они поднимают вопрос на всех уровнях, и Россия, будучи суверенным государством, сама решает, какой контракт и с какой страной ей заключать и так далее…

Да, это действительно так, но вопрос в том, что именно армянская сторона противопоставляет этим сделкам: пытаемся ли мы у других стран получить необходимые вооружения? Или же, учитывая тот факт, что военно-технический «бизнес» Алиева с Москвой процветает, как именно нужно защищать армянские интересы: пытаемся ли мы в других вопросах получить больше от России, чем может получить Алиев?

Азербайджан – страна номер один в Европе по поставкам тяжелого вооружения

Что касается вооружений, которые покупает Азербайджан, то о размерах сделок регулярно поступает информация. Согласно данным, опубликованным в 2015-ом году Стокгольмским международным институтом по вопросам мира (SIPRI), в период 2010-2014 годов Азербайджан увеличил ввоз вооружений на 249 процентов по сравнению с 2005-2009гг. По мнению экспертов одного из авторитетных центров по исследованиям на мировом рынке вооружений, «13% от общего объема импорта вооружений в Европе принадлежит Азербайджану», по этому показателю на всем континенте уступая лишь Великобритании, при том — незначительно. Эксперты SIPRI отметили также, что 85 процентов вооружений Азербайджан покупает у России. В феврале 2016 года Стокгольмским международным институтом по вопросам мира опубликовал еще один доклад, в котором отмечалось, что в 2011-2015гг. по сравнению с 2006-2010-м Азербайджан на 217 процентов увеличил импорт тяжелых вооружений, таким образом, став первой в Европе. Согласно данным SIPRI за тот же период времени Азербайджана в семь раз увеличил импорт вооружений из России.

«В последние пять лет Россия поставляла оружие 50 странам. Среди основных закупщиков – Индия, Китай, Вьетнам. Вьетнам за последние пять лет увеличил поставки в 700 раз, таким образом став абсолютным мировым лидером… В то же время Азербайджан продолжает оставаться верным закупщиком российского оружия: 80 процентов своих вооружений Баку закупает у России, а некоторые виды – у Украины, Беларуси, Израиля и Турции. Российские поставки оружия в Европу выросли в основном за счет продажи оружия Азербайджану. В 2011-2015 гг. на Азербайджан приходилось 4,9 процента всего экспорта российского оружия, тогда как в 2006-2010 годах — этот показатель составлял всего 0,7% », — говорилось в докладе.

Обобщение – в номере «Аравот» от 1 февраля.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

31.01.2018г