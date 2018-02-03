Дорожный вопрос Армении закрыли: «Жаманак»

Что изменилось за прошедший год, что настолько переменилась позиция России? На самом ли деле Москву обеспокоило или разозлило предоставление Соединенными Штатами противотанкового оружия Грузии или перспективы углубления отношений между Грузией и НАТО? Но ведь евроатлантический курс Грузии не был чем-то новым также и год назад. Означает ли поведение Российской Федерации, что сейчас в этом вопросе забродили новые и более серьезные процессы?

25 декабря Грузию посетил Серж Саргсян, который в Тбилиси заявил, что был обсужден вопрос о развитии взаимного транзитного потенциала. Сразу же после этого, на следующий день, Саргсян отправился в Москву для участия в саммите СНГ. О каких транспортных транзитных возможностях идет речь, если Верхнему Ларсу нет альтернативы? Может ли Армения что-то изменить и повлиять на позицию и поведение России? Едва ли. Но, с другой стороны, нужно ли это, в конечном счете, Армении, или же надо окончательно отказаться от этих иллюзий и заняться поиском реальных и более коренных альтернатив, то есть, вместо альтернативных дорог искать альтернативные рынки? Что из этого более доступно и реалистично, и что больше является стратегическим?

Муса МИКАЕЛЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жаманак»