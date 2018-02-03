Новая инициатива Эдмона Марукяна в законопроекте «О цифровых технологиях» — о майнинге цифровой валюты

В связи с введением в обращение законопроекта «О цифровых технологиях», которым предлагается регулировать сферу майнинга цифровой валюты, депутат фракции «Елк» Эдмон Марукян сделал запись на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что выступил с рядом предложений. Прежде всего, он указал, что регулирующие нормы представлены в законопроекте максимально либерально, и он предлагает установить следующее:

1.В Республике Армения майнингом может заниматься любое физическое лицо в возрасте старше 18 лет, а также юридическое лицо.

2. Для занятия майнингом не требуются никаких предварительных или иных разрешении, а также лицензии.

3. До вступления в силу настоящего Закона, а также после его вступления в силу и до 31 декабря 2023 года занятие майнингом не подлежит никакому налогообложению.

4. Для лиц, занимающихся майнингом, законодательством Республики Армения могут устанавливаться другие налоговые, таможенные или иные льготы при условии, что на рынке майнинга не будут нарушаться равные условия экономической конкуренции между субъектами, занимающимися майнингом.

Принятие законодательства о криптовалютном майнинге обусловлено необходимостью идти в ногу с процессами, происходящими в современном мире.

Законопроект предлагает отказ от излишней бюрократии, без установления обязательного требования по лицензированию майнинга (как это сделано в Германии, и лицензия не требуется, где цифровые активы являются законными и регулируются правовым режимом для валюты, а в других ведущих странах в этой сфере, например, в Эстонии, данная лицензия представляет собой документ, выдаваемым по упрощенной процедуре), так как майнингом может заниматься любое лицо, обладающее жестким диском (HDD) определенной мощности или сервером, подключением к интернету, соответствующим программным обеспечением и навыками.

Более того, майнинг предполагает подгруппу последовательных операций, только в результате правильного выполнения которых соответствующая сделка будет завершена и сохранена в блокчейне.

В итоге принятия законопроекта в таком виде все получат равную возможность заниматься майнингом и с его помощью зарабатывать на жизнь, зарабатывая деньги и зарабатывая себе на жизнь, возрастет уровень самозанятости, будут привлечены дополнительные инвестиции (в том числе иностранные) в высокотехнологичном секторе, особенно за счет того, что в нашей стране сфера будет регулироваться, по возможности, либеральным законодательством, что также будет соответствовать переменам, происходящим в эпоху высоких технологий.