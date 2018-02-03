Армянский майнинг: Кому будут предоставлено монопольное права заниматься им? – «Жаманак»

Член фракции «Елк», депутат Эдмон Марукян ввел в оборот законопроект о цифровых технологиях, который должен регулировать законодательное поле по майнингу криптовалюты. Марукян предлагает либерализовать это поле как можно больше.

В проекте указывается, что для лиц, участвующих в майнинге, законодательством Республики Армения могут устанавливаться другие налоговые, таможенные или иные льготы при условии, что на рынке майнинга не будут нарушаться равные условия экономической конкуренции между субъектами, занимающимися майнингом.

По нашим сведениям, наличие такого пункта обусловлено имеющейся информацией о том, что правительство Армении хочет принять закон о целевых свободных экономических зонах. Эта СЭЗ будет передана конкретной компании, которая будет обладать монопольными правами на майнинг в Армении. Такая Целевая СЭЗ уже создана в Приднестровье, Абхазии, и теперь очередь за Арменией.

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