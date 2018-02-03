В Четвертой республике премьер-министр будет решать, что говорить общественности, а что не говорить

В четверг правительство одобрило проект закона «О структуре и функционировании правительства», согласно которому заседания правительства будут проводиться за закрытыми дверями. После заседания журналисты спросили у представившего проект министра юстиции Давида Арутюняна, с какой целью был разработан такой проект, не доказывает ли это, что премьер-министром, как пишет пресса, станет действующий президент Серж Саргсян. Арутюнян заверил, что данное решение демократично, а кто станет кандидатом на пост премьера от РПА, партия решения еще не приняла.

Тем не менее, если даже РПА уже решила, кто является ее кандидатом в премьер-министры, но пока не объявляет, судя по принятому вчера законопроекту, кандидату РПА явно не по душе, чтобы заседания правительства проходили открыто. По-видимому, будущий премьер-министр не желает проводить заседания правительства перед глазами журналистов и общественности. Вот уже несколько лет журналисты следят за заседанием в режиме прямой трансляции.

Пунктом 2 статьи 10 этого законопроекта устанавливается, что заседания правительства созывает и проводит премьер-министр. Другие пункты этой же статьи предусматривают:

Сессии правительства протоколируются администрацией премьер-министра. Протокол заседания или его часть может быть опубликован по поручению премьер-министра. Заседания правительства проводятся в закрытом режиме. По решению премьер-министра часть заседания может быть проведена в открытом режиме. Член Правительства не имеет права публиковать информацию о ходе обсуждения какого-либо вопроса, рассматриваемого в правительстве, без разрешения премьер-министра.

И все же после таких ограничений, Давид Арутюнян заверяет, что это демократический проект. Причем, Арутюнян заверил журналистов, что этот проект вовсе не будет препятствовать или ограничивать прозрачность и подотчетности ведомств и должностных лиц перед общественностью и журналистами. Однако, согласно статье 17 проекта, уровень прозрачности и объема информации будет определяться единолично, и это будет зависеть от «прихоти» премьер-министра.

В преддверии Четвертой республики, с новой Конституцией, сформированным парламентом и новой системой правления, этот закон является их логическим продолжением, которым захлопывается еще одна дверь.