Спецпредставитель Великобритании по Сирии: «Нам нужно решение, которое объединит страну» — видео

Война в Сирии бушует уже почти семь лет, и стоила огромных жертв. Это, прежде всего, трагедия для народа Сирии, но также и для международного сообщества. Ведущие державы, такие как Россия и Великобритания, которые серьезно относятся к своим международным обязанностям, затрудняются прийти к соглашению о том, как лучше положить конец этому конфликту.

Однако Москва и Лондон согласны друг с другом по большему числу вопросов , чем считают некоторые. Обе державы признают, что для того, чтобы прекратить эту войну, нам необходимо политическое решение. Нам нужно решение, которое объединит страну, перекроет возможности для терроризма и обеспечит процветание, стабильность и безопасность для народа Сирии.

Военным путем положить конец этой гражданской войне невозможно. Россия обеспокоена политической стабильностью в Сирии. Мы тоже. Именно поэтому Великобритания верит в необходимость серьезной политической реформы. В отсутствие серьезной реформы и смены власти, международные партнеры не будут финансировать огромные затраты на реконструкцию страны. Однако для достижения политического урегулирования обе стороны должны вступить в добросовестные переговоры. На прошлой неделе в Вене я был свидетелем тому, как режим Асада отказывается от конструктивного участия в этом процессе, несмотря на попытки России убедить их в необходимости этого. Это должно измениться.

Великобритания приветствует недавние попытки России содействовать процессу политического урегулирования в Сирии. Мы также приветствуем признание Россией верховенства Женевского процесса под эгидой ООН. Теперь важно использовать какой бы то ни было импульс, созданный сочинской конференцией, чтобы вдохнуть новую жизнь в переговоры при посредничестве ООН. Но для этого требуется, чтобы Асад прекратил препятствовать этому процессу.

Режим, который использует химическое оружие против своего собственного народа, не заслуживает защиты со стороны ответственного государства — одного из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. Поэтому мы ожидаем, что Россия будет сотрудничать с ООН и международными партнерами, а также использует свои значительные силы и влияние для того, чтобы посадить Дамаск за стол переговоров и положить конец этому конфликту раз и навсегда.

Мартин Лонгден, специальный представитель Великобритании по Сирии

Фото — из страницы Мартина Лонгдена в Twitter-е

Материал предоставлен Британским посольством в Ереване специально для «Аравот»