«Помимо миллиардеров-олигархов, в списке есть советники и помощники президента РФ, не обладающие большими деньгами»: Армен Варданян

Во время вчерашних обсуждений в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) на тему «Санкции США/ЕС против России и армянские шлейфы» эксперт организации, политолог Армен Варданян высказал мнение, что обнародованный Минфином США так называемой «кремлевский доклад» является лишь вершиной айсберга, основная часть – санкции, находится в засекреченных главах.

По словам эксперта, в этом году в связи с президентскими выборами в России произойдет серьезный внутриполитический кризис: «США попытаются взломать или разрушить эту пирамиду, выстроенную сейчас в России. Не случайно, что помимо олигархов-миллиардеров, в этом списке есть советники и помощники президента РФ, которые не располагают большими возможностями и деньгами».

По словам Армена Варданяна, примечательным событием было и то, что несколько дней назад Ксения Собчак была приглашена на ужин в США, и таким образом будет предпринята попытка превратить эти выборы в кошмар для России. А для Армении серьезная проблема заключается в том, что в ближайшем будущем под более суровые санкции подпадет российский военно-промышленный комплекс. «В настоящее время Армения осуществляет большую часть своих военных закупок из России. Правда, сейчас предпринимаются попытки диверсификации – закупать оружие из Китая, но это опасно в том плане, что из-за этой так называемой структуры ЕАЭС таможенная пошлина на оружие, импортируемое из стран, не являющихся членами ЕАЭС, будет обходиться на 20% дороже, и возникнут серьезные проблемы».

Армен Варданян прогнозирует некоторый прогресс в ЕАЭС в ближайшем будущем. «В декабре Назарбаеву в США оказали прием на самом высшем уровне, и говорилось о военных отношениях. Не исключено, что ЕАЭС попытается развалить, перетянув некоторые страны на свою сторону».

По словам эксперта АИМОБ Айка Габриеляна, официальная позиция Турции в отношении санкций заключается в следующем: Турция всегда выступает против односторонних санкций одной страны против другой и ранее уже заявляла, что она не присоединилась к санкциям против Ирана и России, хотя Турция пошла на уступки, сократив импорт нефти из Ирана. Турция заявила, что единственным вариантом для нее являются санкции, введенные Организацией Объединенных Наций.

По словам г-на Габриеляна, Турция преследует две важные цели – не хочет испортить свои политические и экономические отношения с этими странами: «Турция понимает, что при сохранении таких темпов, в один прекрасный день санкции могут быть наложены и на нее, и пытается подстраховать себя на этот случай».

Айк Габриелян напомнил, что в США было начато расследование в отношении бывшего министра экономики Турции, которое также участвовал в обходе санкций против Ирана. Важно то, что даже бывшие турецкие министры и государственные чиновники попали под запрет США, и, возможно, их пригласят для дачи показаний по этому делу.

По словам г-на Габриеляна, также существенно то, что Турция объявила о покупке зенитных систем С400 из России, и эта компания также оказалась под санкциями США. «Если Эрдоган продолжит проводить ту же политику, и Турция продолжит оставаться тюрьмой под открытым небом, и кроме того власти Турции заявили, что они содействовали обходу поддержали санкций США против Ирана, поддерживают связь с Крымом, я не исключаю, что однажды Америке примет еще один такой список относительно Турции».

Фото – Армянского Института международных дел и безопасности – АИМОБ