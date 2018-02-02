«Скажите своим деньгам «гуд бай!», или Страна победившего идиотизма»: Геннадий Гудков

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков на своей странице в Фейсбуке под заголовком «Скажите своим деньгам «гуд бай!», или Страна победившего идиотизма» пишет:

Ответьте на простой вопрос: Вы положили деньги в банк. Это Ваши деньги или уже нет? Имеете ли Вы право ими распоряжаться? Снять и, например, купить подарок детям или внукам?

Те, кто утвердительно ответил на эти вопросы — проиграл. ЦБ страны и ее суды определили: ни хрена подобного. После того, как Вы положили свои кровные на свой же счет в российский банк, они перестали быть Вашими. Не верите? Вот доказательства.

Так что открыв счет, скажите на всякий случай своим деньгам «Гуд бай!» и нежно помашите им ладошкой.

Просто потому, что чиновники в ЦБ, АСВ и судьи решили по-другому, и их Ваша логика не колышит: если банк вдруг попадает в ж… ой, извините, под санацию, то Ваши средства уже не Ваши, а принадлежат банку. Будете ли Вы в таком случае доверять российским банкам, или сочтете более надежным хранить деньги в чулках и банках, только с завинчивающимися крышками? Вы скажете, что это касается только «плохих банков», и снова ошибетесь: под санацию в прошлом году попали даже самые крупные банки России, входящие в топ-20. Куда ж еще надежнее?

(Кстати, санация — хитрое и запутанное дело. Для оздоровления банка АСВ (или санатор) получают бо-о-о-льшие деньги из ЦБ под 1% годовых лет на десять, то есть задаром. Хороший бизнес, не правда ли?)

Так что кризис, дорогие соотечественники, это не наказание богатых, а экзекуция бедных. Это когда проворовавшееся государство, разорившее страну, бесцеремонно залезает Вам в карман, чтобы за Ваш счет решить свои проблемы и пополнить свои доходы (потом часть их снова украдут). Платите бешеные налоги за квартиры и землю?! Да Вы просто помогаете нашему бездарному Правительству затыкать дыры в бюджете. (Поверьте, скоро платить придется еще больше). Выросли тарифы на свет, газ, тепло и воду, пошли вверх цены на заправках — это госкорпорации (гг. Сечин, Миллер и их коллеги) «отбивают» за Ваш счет свои прибыли и бешеные зарплаты. Теперь вот до вкладов добрались. То ли еще нынешняя власть придумает, чтобы обобрать население страны. Так что ждите сюрпризов. Да, и про чулки и стеклянную тару не забывайте, ей Богу, вещи в домохозяйстве очень полезные и нужные.

P.S. И про название статьи. Если Вы думаете, что идиоты — это те, кто Вас грабит, то опять ошибаетесь. Как бы помягче… Словом, не совсем правы как раз те, кто такое унижение терпит.

Фото — НТВ