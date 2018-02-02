«Армяне не настолько богаты, чтоб дарить свои деньги господину Путину»: Рубен Меграбян

«Это продлится долго –до физической или политической смерти Путина уж точно», – сказал ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ) Рубен Меграбян, комментируя публикацию в США «кремлевского отчета» и ожидаемых в этой связи процессов.

В ходе обсуждений в АИМОБ на тему «Санкции США/ЕС против России и армянские шлейфы», г-н Меграбян заметил, что то, что происходит и произойдет, вполне закономерно, поскольку это является следствием ряда процессов. «После того, как русские устроили «аншлюс» в Крыму, то, что в Европе в последний раз было совершено Адольфом Гитлером, после той речи, которую Путин произнес с использованием словарного инструментария Гитлера, когда российский парламент утвердил эту аннексию, естественно, что именно это и должно было произойти», – отметил он.

Рубен Меграбян, характеризуя Путина, упомянул об известном американском колумнисте Томасе Фридмане: «Как он говорил, этот парень – злой и тупоумный, и это очень плохая комбинация. И это, естественно, не могло не иметь таких последствий. Россия объявила войну мировому порядку и получила противодействие».

По словам г-на Меграбяна, мы имеем дело с реальностью, когда с 2013 года стало ясно, что развития ведут к кардинальной перемене ситуации, и уже не получится «как прежде». Но армянская дипломатия, внешняя политика Армении, крупный бизнес, который в основном связан с властями, в этой ситуации искали не выходы из нее, а «входы». «Возникла ситуация, когда этим законом, данным докладом, который направлен на дополнение этого закона, и еще будут дополнения, фактически, сегодняшняя экономическая деятельность Армении заражена настолько опасным элементом. Это угроза нашей национальной безопасности».

Г-н Меграбян предложил пути решения проблемы: «Задачей номер один в Армении должна стать так называемая санация активов, находящихся в обороте в Армении, а также имеющих отношение к Армении. В этом смысле правительство Армении должно держать при себе консультативный канал связи вообще для армянского бизнеса и действующего за пределами Армении, чтобы не оказаться под вторичными санкциями, которые также предусмотрены этим законом. Армянский бизнес нужно держать подальше от этой холеры, чтобы ни один армянский субъект не оказался в этом списке».

Г-н Меграбян заверил, что мы создавали государство не для того, чтобы приносить его в жертву стране, которая была узурпирована деструктивной силой – бандой, организованной преступной группировкой. Напомнив слова Сержа Саргсяна, г-н Меграбян, перефразируя, процитировал их: «Как сказал бы Серж Саргсян, у нас нет такой родины для них».

Затем он подвел итог сказанному: «Армяне не настолько богаты, чтобы дарить свои деньги господину Путину, их не настолько много, чтобы они словно Александр Матросов легли на пулемет, стреляющий в Путина. Во имя чего? И поэтому нам предстоит серьезная работа».

Фото — Армянского института международных отношений и безопасности – АИМОБ