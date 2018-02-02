МИД РФ предупреждает: спецслужбы США ведут «охоту за россиянами»

Голос Америки. Российский МИД порекомендовал гражданам тщательно взвешивать риски при поездках за границу, поскольку, по его словам, США ведут «охоту» с целью ареста россиян по всему миру.

Как отмечается в заявлении, российские граждане, отправляющиеся за рубеж, подвергаются высокому риску ареста в третьих странах по запросу Вашингтона, после чего их могут экстрадировать в США.

«Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру», – говорится в тексте.

«Однако с учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски», – заявляет МИД.

Как утверждается в заявлении, с начала 2017 года по запросам США в других странах были арестованы более 10 россиян.

В качестве примера приводятся случаи арестов по обвинениям в киберпреступлениях в Испании, Латвии и Греции. В прошлом году преследование российских хакеров со стороны властей США вышло на рекордный уровень.

В 2017 году в США и других странах было семь случаев арестов или предъявления обвинений россиянам, тогда как за предыдущие шесть лет средний показатель составлял два человека в год.

МИД отдельно упоминает дело Станислава Лисова, обвиненного в создании компьютерного вируса, который был направлен против клиентов финансовых институтов и причинил ущерб на миллионы долларов. Лисов был экстрадирован из Испании в США в прошлом году.

Также упоминаются более давние дела, в том числе задержание подозреваемого в киберпреступлениях Романа Селезнева на Мальдивах в 2014 году, которого, как утверждается в заявлении, «выкрали» американские агенты.