Россия и Турция находятся сегодня на грани войны: Александр Гольц

Deutsche Welle. Несмотря на очевидность того, что НАТО не начнет мировую войну ни из-за Турции, ни из-за Сирии, возросшая напряженность в отношениях между Москвой и Анкарой крайне опасна, считает российский военный эксперт журналист Александр Гольц. В интервью DW на тему нового инцидента с российским самолетом над Турцией он подчеркнул, что ни у одной из сторон нет гарантии, что в случае нового витка эскалации конфликт удастся сохранить в рамках локального. «Россия и Турция находятся сегодня на грани войны», — отметил эксперт в понедельник, 1 февраля.

Особенное его беспокойство вызывает тот факт, что на базах турецких военно-воздушных сил 31 января был объявлен «оранжевый» уровень тревоги. Таким образом, ВВС Турции приведены в состояние боевой готовности и летчики вправе открывать огонь без предварительного согласования с командованием. «Мы находимся на пороге локального российско-турецкого военного конфликта, — указал эксперт. — Это чревато тем, что при дальнейшей эскалации конфликт не удастся удержать на уровне локального».

Было ли нарушение воздушного пространства?

С точки зрения Александра Гольца, исходя из доступной на настоящий момент информации, невозможно сказать, имело ли на самом деле место нарушение воздушного пространства Турции российским Су-34. «Обе стороны — как россияне, так и турки — считают себя вправе подправлять факты, которые не вписываются в их концепцию, — пояснил эксперт. — Пока нет результатов независимой экспертизы, никто не может сказать, вторгся ли самолет РФ на самом деле в воздушное пространство Турции».

С точки зрения Гольца, доказательства американской стороны в данном случае нельзя считать независимыми, так как Вашингтон в этом конфликте очевидно выступает на стороне Анкары. «НАТО и США, в отличие от ноябрьского инцидента, теперь реагируют более резко и определенно, их поддержка Турции очевидна. Анкара явно провела работу среди союзников, и ей удалось консолидировать членов альянса», — сказал Гольц.

Эксперт допускает, что последнее происшествие с самолетом могло быть элементарной случайностью, но не исключает и тот вариант, что россияне целенаправленно «поддразнивают» турок, чтобы продемонстрировать: мы можем делать все, что захотим. Несмотря на ряд подобных инцидентов с российскими вооруженными силами как в небе, так и на море, Гольц убежден, что у Москвы нет цели развязать конфликт в Черном море.

Фото — Deutsche Welle