Как восточногерманские политики поджимают хвост перед Путиным: Huffington Post Deutschland

Инопресса. «Там, где ступил сапог русского солдата, там и Россия» — для многих сторонников «Русского мира» подобные мысли актуальны и сегодня: они борются за расширение своей зоны влияния. Массивную поддержку им оказывает российское государство под руководством Владимира Путина — в плане финансов, организации и постоянного присутствия в СМИ», — пишет Борис Райтшустер на сайте Huffington Post Deutschland.

«Сапог русского солдата ступил во всех федеральных землях Германии, которые ранее являлись частью ГДР. (…) Тем удивительнее тот факт, что премьер-министры федеральных земель Восточной Германии сегодня в унисон требуют ослабления антироссийских санкций», — пишет журналист.

Так, по мнению премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, санкции против России являются неэффективными.

Каким нелепым является такое мнение, показывает то, что президент России Владимир Путин и его пропагандисты — в частности, в Германии — усиленно создают настрой против санкций. «Если бы они действительно были неэффективными, Кремль не прикладывал бы таких усилий», — уверен Райтшустер.

По мнению журналиста, если оставлять правонарушения Путина безнаказанными, последствия будут роковыми: это станет «приглашением к новым наступательным войнам и захвату территорий».

«Я в ужасе! Пресмыкаясь перед этим военным преступником Путиным, премьер-министры Восточной Германии наносят удар в спину российской демократической оппозиции, подвергшимся нападению и отчаявшимся жителям Крыма, а также украинскому государству», — заявила Фрея Клир, немецкая писательница и режиссер, являвшаяся в ГДР правозащитницей.

По мнению социолога Игоря Эйдмана, являющегося председателем «Форума русскоязычных европейцев», влияние России в Германии имеет два основания: законное и незаконное. «Законным основанием является попытка сохранить важные экономические отношения с Россией. Незаконное и гораздо более весомое основание заключается в том, что часть представителей восточногерманской власти имеет связи с российскими спецслужбами и организованной преступностью; отчасти мы имеет дело и с обычной коррупцией либо со старыми связями с Москвой со времен ГДР», — утверждает социолог. По мнению Эйдмана, эти связи являются «исключительно опасными для национальной безопасности Германии».

Примечательным является тот факт, что ущерб, нанесенный санкциями экономике ЕС и Германии, часто слишком преувеличивается, что показало исследование аналитического центра Berlin Economics, проведенное при финансовой поддержке Федерального министерства экономики Германии. Согласно данному исследованию, объем экспорта ЕС в Россию в 2016 году сократился на 47 млрд евро в сравнении с 2013 годом. Однако только треть такого спада обусловлена взаимными санкциями, отмечается в публикации.

То, что негативные последствия санкций на экономику ЕС часто преувеличиваются, объясняется, по мнению критиков Кремля, таких как Игорь Эйдман, широкой пропагандой и лоббистской деятельностью сторонников Путина в Германии, пишет автор в заключение.

Фото — Huffington Post Deutschland