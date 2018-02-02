«Такое впечатление, что в этом списке не хватает только Путина»: Геворг Меликян

По словам доцента филологического факультета ЕГУ, лингвиста Нарине Дилбарян, РБК уже сообщил, что всего лишь через день после публикации со стороны США списка, а не самих санкций, российские бизнесмены потеряли по миллиарду долларов. Во время обсуждений в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) на тему «Санкции США/ЕС против России и армянские шлейфы» г-жа Дилбарян высказала мнение, что тем самым правительство США пытается экономически или финансово истощить Россию.

По ее словам, это вовсе не приведет, как заявляет российская сторона, к консолидации, развитию экономика будет развиваться, а Путин предлагает компенсации. Комментируя возможное воздействие на Армению, Нарине Дилбарян указала, что сложно давать советы нашему правительству, которое находится в ситуации, когда железная дорога, газовый сектор, горнодобывающая промышленность, связь, все, что у нас есть, и составляет основу любой экономики – находится под началом российских предприятий, тех предприятий, имена руководителей которых включены в этот список.

По ее словам, решение должно стать освобождение от них. «Мы должны избавиться хотя бы от клуба инвесторов при премьер-министре, но это будет крайне сложно, поскольку Карен Карапетян считает, что это одна из самых успешных сфер его деятельности. Даже Армен Саргсян, которого приводят, опять-таки характеризуется тем, что он принесет инвестиции. Мы живем вечными мечтами о приносимых инвестициях, создании клубов вокруг государства».

По словам г-жи Дилбарян, публикации списка в США может оставить глубокий след и оказаться очень опасным для экономики Армении, мы стоим перед серьезнейшими вызовами, и поэтому необходимо продемонстрировать, что экономика Армении движется в направлении либерализации, а не коррумпированности и утраты свободы.

В свою очередь ассоциированный эксперт АИМОБ Геворг Меликян считает, что США наносит стратегическое удар по российской экономике и криминальной олигархической системе, унаследованной от Советского Союза и после косметических изменений действующей в России по сегодняшний день. «Эти удары проникают до политической системы. Такое впечатление, что в этом списке отсутствует только Путин. Этот список еще не окончательный, в него будет внесено множество изменений, это сигналы, адресованные российской стороне.

Относительно влияния на Армению, г-н Меликян заметил, что Армении трудно маневрировать, и без того места для маневрирования совсем мало по нескольким причинам: «У Армении возникнут трудом с сохранением хороших отношений с Соединенными Штатами, с одной стороны, а с другой – не портить отношения с Россией по ряду вопросов. Следует думать, что Россия начнет заниматься своими проблемами и ослабит давление на Армению».

По словам Геворга Меликяна, Трамп тоже находится не в завидной ситуации. Он пытается наладить отношения с Россией, но законодательный орган, обе партии, особенно партия Трампа, проводят санкционную линию. Геворг Меликян уверен, что опасаться следует и по поводу Армении. «Круг довольно сузился. В этот круг попали уже российско-армянские бизнесмены, и не исключено, что по ходу появятся имена, которые напрямую связаны с экономикой Армении не в качестве инвесторов, а как участники».

Фото Армянского института международных отношений и безопасности (АИМОБ)