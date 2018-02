«Необходимо избавляться от «робсонов»: Ованнес Игитян

Бывший председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям, международный эксперт Ованнес Игитян напомнив, что обнародованный со стороны США так называемый «Кремлевский доклад» российская пресса представляет так, мол, это делается потому, что Запад не любит Россию, отметил, что на самом деле следует констатировать обоснования его принятия.

В ходе вчерашних обсуждений в Армянском Институте международных отношений и безопасности (АИМОБ) на тему «Санкции США/ЕС против России и армянские шлейфы» г-н Игитян по этому поводу сказал: «Это результат продолжающей агрессивной политики России, особенно в отношении Украины, захвата Крыма, в Донецке и Луганске».

Касаясь целей публикации такого списка, г-н Игитян сказал: «Я не думаю, что это объединяет вокруг Путина за то, что его любят, а потому что они находятся под его контролем. Это позволит различным структурам не только в Соединенных Штатах, но и в Европе отслеживать происхождение финансовых источников этих людей, а также те сферы, на которые они пытаются распространить свое влияние».

По словам г-на Игитяна, в список также включены лица, не вовлеченные в скандалы, потому что все они находятся под контролем Владимира Путина.

Г-н Игитян сообщил, что, согласно их расчетам, после агрессии в отношении Украины из России произошел отток примерно четырехсот миллиардов долларов. «При необходимости эта сумма может быть использована для проведения политических, военных и экономических провокаций в мире через кремлевскую элиту. Во всех случаях международные организации и государства должны проконтролировать, чтобы знать, по крайней мере, куда идут эти денежные потоки, и куда последуют люди, оказавшиеся в офшорной зоне. Это очень важно, потому что это дает России возможность тайно влиять на события с помощью финансов».

По словам г-на Игитяна, необходимо избавиться от «робсонов» и вообще закрыть клуб инвесторов при премьер-министре. Г-н Игитян объяснил: «Этот клуб вообще должен быть ликвидирован. Не Самвела Карапетяна, или кого-то еще исключать из состава клуба, а Армения должна отделиться от общей агрессивной политики России. Все понимают, что мы в той или иной мере находимся под влиянием России, но, по крайней мере, правительство должно показать, что оно напрямую не связано с этими коррумпированными организациями или не покровительствует им, не создает особенных условий. На мой взгляд, правительство Армении должно принять меры».

По словам Ованнеса Игитяна, это не просто санкции, последуют и дальнейшие шаги, в частности, куда идут деньги, кто являются их владельцами, и все это напрямую отразится на Армении.

Фото – Армянского Института международных отношений и безопасности (АИМОБ) The Armenian Institute of International and Security Affairs – AIISA