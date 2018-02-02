«Нет, мы не жертвы, но мы стали жертвами армяноненавистнической политики»: в парламенте Армении состоятся слушания, посвященные Сумгаитским погромам

Комиссия НС РА по внешним отношениям назначила на 22 февраля слушания, связанные с 30-летием Сумгаитских погромов. Председатель комиссии Армен Ашотян сообщил, что ими разработан проект заявления Национального Собрании РА, посвященного 30-летию Сумгаитских событий, и желательно, чтобы к нему присоединились все фракции.

На слушания были приглашены представители политических кругов, общественных организаций, люди, пережившие Сумгаитскую трагедию, представители посольств.

Депутат от РПА Ширак Торосян сказал, что слушания необходимы. Так как речи идет не только об отдельно взятой Сумгаитской трагедии, а о продолжении геноцидной турецко-азербайджанской политики: «В апреле 2016 года аскеры-диверсанты подвергли людей физическим истязаниям, и Сумгаитские погромы, как одно звено, доказывают, что Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана».

Позднее, в беседе с журналистами Армен Ашотян отметил, что долгое время Сумгаитские погромы не рассматривалась в политической повестке должным образом – как проявление армяноненавистнической политики: «В условиях такой воинственной, нетолерантной политики Азербайджана под угрозой находится само существование армянского народа на своей исторической территории, можно сказать – в границах двух армянских государств, что диктует также четкую политическую оценку.

Конечно, право на самоопределение является верховенствующим в плане мирного урегулирования Карабахской проблемы, но это право также может быть подкреплено фактом угрозы физической расправы с армянами, взятой на вооружение еще властями советского Азербайджана».

Армен Ашотян сказал, что эти слушания организуются с тем, чтобы еще раз закрепить политико-правовую оценку вопроса и осознание проблемы: «Следует помнить, что за эти 30 лет сменились и европейские, и российские, и американские политические круги. Пришли новые люди, новые лица, которые плохо знакомы с вопросом, и наш долг – всегда держать эти вопросы в повестке и не думать, что все уже знают, кто прав , и что произошло. Есть также проблема неинформированности».

Ашотян сказал, что мы не должны выстраивать программу наших политических действий в рамках комплекса жертвы: «Нет, мы не жертвы, но стали жертвами армяноненавистнической политики и будучи жертвами, мы выжили и создали, по крайней мере, две государственности, следовательно, эта трансформация должна иметь политические и правовые проявления, и эта проблема требует определенных политических выводов».