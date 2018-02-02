Иран впервые за 25 лет поставил в США черную икру. Это стало возможным после получения разрешения от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на управляющего директора по сельскому хозяйству иранской компании Specialized Holding Company Аббаса Раджаи, передает Лента.Ру.

«Мы поставили 10 килограммов черной икры в США в прошлом году после получения сертификата от FDA», — сообщил он. Стоимость партии оценивается в 13 тысяч долларов, отмечает агентство Merh.

Раджаи сообщил, что Иран намерен нарастить экспорт продукта и в другие страны. По данным таможенной службы Ирана, с марта по октябрь 2017 года из страны было экспортировано более 557 килограммов икры на сумму около 1,4 миллиона долларов. Основные импортеры — Германия, Италия, США, Бельгия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Гонконг, Испания, Япония, Австралия, Сингапур, Дания, Канада и Кувейт, пишет Financial Tribune.

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