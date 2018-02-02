Силовые структуры перейдут в подчинение премьер-министра: видео

После ряда конституционных изменений в систему управления вносится ряд изменений. В соответствии с ними, некоторые ведомства перейдут под контроль премьер-министра.

Вчера министр юстиции Давид Арутюнян после заседания правительства сообщил журналистам, какие именно силовые структуры окажутся под контролем премьер-министра. После полного перехода к парламентскому правлению в юрисдикцию премьер-министра войдут Служба национальной безопасности, Полиция, Контрольная служба и Служба государственной охраны.

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Не означает ли передача силовых структур под начало премьер-министра, что премьер-министром станет именно действующий президент Серж Саргсян, в ответ на этот вопрос Давид Арутюнян сослался на период правления Роберта Кочаряна, чьим указом полиция начала считаться органом правительства. «Изучив данный указ, можно заметить важный признак, уже в то время говорилось, что должен быть предпринят шаг к увеличению личной ответственности членов правительства, до полного перехода в эту систему, полиция будет действовать в качестве органа при правительстве. Развитие страны предполагает политическую ответственность для каждого органа государственного управления. Или премьер-министр, или вице-премьер должны нести личную ответственность, это повышает качество и общественную подотчетность соответствующих служб. За полицию ответственен премьер-министр, а не правительство», – подчеркнул он.

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Г-н Арутюнян отметил, что политическую ответственность за указанные силовые структуры, в соответствии с новой Конституцией, перед парламентом несет премьер-министр.

Следует ли с этой точки зрения принимать во внимание фактор Сержа Саргсяна, министр ответил. «Вопрос кандидата на пост премьер-министра подлежит рассмотрению в партии. И когда мы будем готовы, мы сообщим об этом».

Основным кандидатом РПА в премьер-министры считается Серж Саргсян, и можно предположить, что эти изменения «выскраиваются» под Саргсяна. В ответ на этот вопрос Давид Арутюнян сказал: «Этого нельзя предполагать, в противном случае не имело бы смысла совершать конституционные изменения. Сегодня все силовые структуры подчиняются президенту страны. Вопросы регулируются указами президента, президент избирается без замен на 5 лет. Переход к парламентской форме правления предполагает, что премьер-министр может быть сменен, если парламентское большинство сочтет это необходимым. Премьер-министр несет личную ответственность за свою работу. Несет ли нынешний президент Армении по действующей Конституции ответственность за работу правоохранительных органов? В принципе несет, и нет иного механизма, так как президента избирается на 5-летий срок. А премьер-министр – нет. Таким образом, если бы настроились «кроить» какую-либо систему под ту или иную личность, если бы имели столь ошибочные мотивы, то нам вообще не нужно было бы менять Конституцию».

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