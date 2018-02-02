Заседания правительства будут проходить за закрытыми дверями: «Это демократическое решение» — видео

«Проведение заседаний правительства за закрытыми дверями позволит направлять на предложения членов правительства более искренние, более критические взгляды», – заявил вчера министр юстиции Давид Арутюнян журналистам после заседания правительства. Отметим, что вчера правительство приняло решение о проведении закрытых заседаний, и отныне журналисты будут лишены возможности следить за их ходом в онлайн-режиме.

Министр привел аргумент, что нет таких стран, где правительство проводит открытые заседания, и в этом плане наше правительство составляло исключение.

Почему правительство приняло такое решение, как пояснил Арутюнян, открытые заседания имеют негативные последствия, и дискуссии принимают иной оттенок, когда участники обсуждения вынуждены принимать во внимание присутствие на заседаниях третьих лиц: «На самом деле все обсуждения проходят вне правительственных заседаний. Я думаю, что это демократический проект».

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«Но это не означает, что деятельность правительства не должна быть прозрачной. Вот почему в законе закреплено, что в обязанности премьер-министра входит обеспечение прозрачности деятельности правительства, и доступности для общественности», – отметил министр.

Подробности – в видеоматериале:

Отметим, что в течение многих лет журналист следили за ходом заседаний в прямом эфире. На вопрос, членам правительства быть более откровенными и раскованными мешали именно журналисты, г-н Арутюнян ответил: «Не только журналисты, любое лицо, не являющееся членом правительства, сковывает любое обсуждение. Это факт».