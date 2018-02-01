«Тупые американцы» и «элита Путина»: комментарий на Deutsche Welle

Константин Эггерт — российский журналист, ведущий программ телеканала «Дождь», автор еженедельной колонки на Deutsche Welle в комментарии под заголовком «Тупые американцы» и «элита Путина» пишет:

Ответ на вопрос «Где встает солнце для российской правящей элиты?» громко и четко прозвучал 30 января. Оно восходит в Вашингтоне. Да и заходит тоже. Список министерства финансов США — по сути дела, справочный материал к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — ожидали с нетерпением, а комментируют с пылом, достойным настоящей, а не как в России, президентской кампании.

Путин все понял

Почему Васильева и Кузнецова внесены в список, а Памфилова и Набиуллина — нет? Чем провинились Галицкий и Федотов? И как избежал включения в «Кремлевский доклад» Чубайс? Даже многие критики власти стали повторять шутку про то, что, дескать, в Вашингтоне просто скопировали телефонный справочник Кремля и список миллиардеров журнала «Форбс». Мол, какие тупые эти американцы. Даже санкций толком ввести не могут!

Как и полагается, многие чиновники категории «А» немедленно заявили: включение в список их не удивляет и не беспокоит. В Государственной думе, тоже по традиции, обрушились на российских «маргиналов» из числа правозащитников и оппозиционных активистов, к которым, дескать, прислушиваются американские ведомства.

Аналитики инвестиционных банков разобрали критерии, по которым Минфин США выбирал персоналии для списка (личная прямая подчиненность Кремлю, состояние от одного миллиарда долларов) и не увидели в нем ничего нового — мол, те, кто и раньше считался «проблемными» для контактов и ведения бизнеса партнерами, таковыми и остались.

Зато политическое чутье не подвело Владимира Путина. На встрече с активистами своего «предвыборного штаба» он заявил: вместе с кремлевской администрацией, правительством и олигархами, США, в сущности, внесли в список всех граждан России. Ведь они трудятся на предприятиях и в государственных ведомствах, которые возглавляют люди, оказавшиеся под прицелом американцев. Старый советский лозунг «Народ и партия едины!» он приспособил к новым условиям. Путин понял значение «кремлевского списка» лучше других.

Вотум недоверия США «элите Путина»

Эти две сотни фамилий — рабочее приложение к закону, который ставит России в вину войну с Украиной, вмешательство в американские выборы и нарушения прав человека. То есть, пусть и косвенным образом, на всю российскую политическую и предпринимательскую верхушку возлагается моральная ответственность за политику Кремля. Любой из этих людей может оказаться под санкциями в любой момент. Для конгресса и Белого дома больше не должно быть разницы между «питерскими юристами» и «чекистами», «силовиками» и «системными либералами», кремлевскими башнями и кланами.

То, что в списке оказался и министр иностранных дел Сергей Лавров — вещь исключительная. Страны, как правило, стараются не включать в разного рода «черные списки» дипломатов. Именно они обязаны до последнего стремиться поддерживать контакты, когда большая часть межгосударственных отношений заморожена.

«Мы никому из российской верхушки не доверяем» — вот главный смысл публикации «кремлевского списка». В России это непонятно большинству, как во власти, так и среди ее критиков. Понятие «репутация», как не раз писал автор этих строк, в нашей стране пока не сформировалось. Поэтому многие ждут, когда конгресс, Белый дом и Госдеп введут в действие «настоящие» санкции, чтобы четко поделить российское руководство на «хороших» и «плохих».

А с точки зрения Вашингтона, «плохие» — все. Поэтому санкции могут последовать, а могут и нет. В этом еще один расчет Минфина США — всех «подвесить» и посмотреть, что будет дальше. А то, что какая-то фамилия есть в списке, а какая-то — нет, можно объяснить некачественной работой американских чиновников, а можно — их желанием расколоть российский правящий класс.

Стратегический просчет Кремля

Очевидно, что Трамп и Тиллерсон хотели бы привлечь Кремль на свою сторону. Если официальная Москва подтолкнет Башара Асада к реальному диалогу с оппозицией, перестанет подставлять плечо северокорейской диктатуре, слегка дистанцируется от Ирана, предложит компромиссную версию соглашения о вводе миротворцев на территорию Донецкой и Луганской областей, то, возможно, список так и останется просто списком. Ведь Крым и права человека Белый дом и Государственный департамент волнуют не очень сильно.

Однако помимо них существуют конгресс, спецслужбы и министерство обороны, где недоверие к официальной Москве намного выше. Именно в конгрессе Минфин представит в ближайшие дни секретный доклад о семейных и бизнес-связях российской верхушки. В Москве катастрофически просчитались два раза: когда решили «поучаствовать» в американских выборах, и когда недооценили роль сенаторов и конгрессменов в американской политической системе.

Теперь Кремль не может сделать почти ничего, чтобы выйти из конфронтации без потерь. В таком катастрофическом состоянии российско-американские отношения не были со времен даже не Карибского кризиса 1962 года, а блокады Западного Берлина Сталиным в конце сороковых. Список американского Минфина просто вновь подтвердил это.