РБК: Фигуранты «кремлевского списка» потеряли $1,1 млрд за день

Активы российских миллиардеров, попавших в «кремлевский список» США, за день подешевели на $1,1 млрд, показывают расчеты агентства РБК. В целом рынок отреагировал на американский доклад относительно позитивно — могло быть и хуже.

РБК посчитал, как изменилось за день богатство почти сотни российских миллиардеров, включенных в «кремлевский доклад» Минфина США. За основу были взяты данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

После публикации доклада, в котором оказались 96 российских бизнесменов, их совокупное состояние уменьшилось на $1,06 млрд по состоянию на 21:00 мск. К этому времени Московская и Лондонская биржи, где торгуются основные активы российских миллиардеров, уже закрыты.

Сам доклад был опубликован около 08:00 мск, а онлайн-счетчик Forbes за точку отсчета принимает оценку активов по состоянию на 17:00 по Североамериканскому восточному времени предыдущего торгового дня (01:00 мск).

Больше всего в абсолютном выражении подешевели активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на $226 млн, Владимира Лисина (НЛМК) — на $205 млн, Сулеймана Керимова («Полюс») — на $102 млн.

В процентном выражении российские миллиардеры из списка США «подешевели» лишь на 0,3%, следует из данных Forbes (их совокупное богатство оценивается сейчас в $420 млрд). Трудно сказать, как повлиял на это непосредственно доклад США, но общие потери «олигархов» после публикации резонансного документа можно считать пренебрежимо малыми.