Внешние вызовы премьер-министра Армении-2018

Не желая вовлекаться в политические дискуссии о том, кто станет премьер-министром Армении с апреля 2018 года, я хотел бы сосредоточиться на тех внешнеполитических вызовах, которые будут стоять перед следующим лидером Армении.

Думаю, что существует широкий общественный консенсус в отношении того, что основной вызовом армянского лидера станет физическая безопасность населения Армении и Арцаха. Армения находится в блокаде со стороны двух своих соседей, с одной из которых находится во враждебных отношениях, а с другой в состоянии фактической войны. Премьер-министр Армении должен иметь глубокое представление об Арцахской проблеме, ее истории, процессе, быть участником организации самообороны Арцаха и иметь опыт в вопросе обеспечения защиты и безопасности государства.

В то же время следующий лидер Армении должен иметь представление об обороноспособности страны (от вооруженных сил до военной промышленности), боеспособности армии, стратегии и тактике национальной безопасности.

Как известно, одно дело победить в войне, и иное – закрепить эту победу путем переговоров и дипломатии. В этом смысле важным вопросом является мирное урегулирование Арцаха и переговорный процесс. Лидер Армении должен безупречно владеть переговорным процессом во всех подробностях и нюансами, должен обладать умением проводить вперед позицию Армении за столом переговоров.

Еще одним вызовом является то обстоятельство, что премьер-министр Армении должен быть воспринимаемым и приемлемым в качестве партнера, как для России, так и для ЕС и США. Это не только в контексте Минской группы ОБСЕ, но и в целом на внешнеполитической арене.

Внешний мир должен быть уверен, что армянский лидер – самостоятельная фигура, наделенная политической волей и обладающая внутриполитическим весом. Из жизненно важных интересов Армении исходит имплементация мультивекторной внешней политики, что означает, что Армения должна углубить свои отношения со всеми геополитическими центрами, от Пекина до Москвы, от Вашингтона до Тегерана и Брюсселя. Это означает, что следующий премьер-министр Армении должен иметь серьезный опыт международных отношений для проведения сбалансированной внешней политики.

Таким образом, мы можем заключить, что внешние вызовы нового премьер-министра существенным образом обусловлены проблемами безопасности, переговорными процессами и способностью маневрировать в напряженных отношениях глобальных игроков. Следовательно, следующий премьер-министр должен осознавать внешние вызовы, обладать опытом и знаниями по их нейтрализации и быть приемлемыми для внешних игроков. В кандидатах недостатка вроде бы нет, но есть у них всех ли на самом деле подобные способности?

Сурен САРГСЯН

Газета «Аравот»

30.01.2018г