Законопроект Арпине Ованнисян в пользу журналистов был принят единогласно: видео

В административных судах для ведения съемок или фотографирования в ходе судебного заседания обычно журналисты, в соответствии с законом, были вынуждены просить одну из сторон подать ходатайство в суд. Нередко такие обращения к сторонам становились проблемой для журналиста при выполнении своих профессиональных обязанностей. И вот вчера в комиссии по государственно-правовым вопросам и правам человека вице-спикер парламента Арпине Ованнисян представил новый законопроект, направленный на урегулирование этой проблемы.

Арпине Ованнисян сообщила, что теперь предлагается, чтобы журналистам для проведения съемок и фотографирования вместо ходатайства было достаточно получить согласия сторон, с разрешения судьи, рассматривающего дело. Но примечательно то, что в Административном суде, если административный орган не дает согласия на проведение видео- и фотосъемки, он должен привести вразумительные обоснования, почему он не согласен. Это еще одно изменение, которое предлагает принять Арпине Ованнисян. Дело в том, что на практике журналистам в Административном суде порой приходиться слышать со стороны представителей государственного органа такие оправдания, как например, что фотографии затем «оказываются в Фейсбуке и вокруг них начинаются обсуждения», как это произошло во время судебного слушания о привлечении к административной ответственности гражданского активиста.

Арпине Оганесян отметила, что суд будет решать, разрешать или нет: Административный орган, который является государственным органом, должен нести чуть более строгие обязательства при обосновании своего несогласия».

Депутат блока «Елк» Эдмон Марукян положительно оценил это предложение, он рассказал пример из своей практики, когда основанием отказа для проведения видеосъемки и фотографирования стала «неухоженная прическа». А депутат этого же блока Артак Зейналян заявил, что это даже не один, а целых два шага вперед. Комиссия единогласно дала положительное заключение по проекту.