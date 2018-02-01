«Россия и нас запугивает, и разжигает аппетит Азербайджана»: Степан Сафарян

По словам основателя Армянского Института международных отношений и безопасности, политолога Степана Сафаряна, Россия держит в зависимости и Армению, и Азербайджан.

В ходе вчерашних обсуждений в клубе «Андрадарц» на тему «Россия продала Азербайджану очередную партию оружия. Сохранится ли военно-политический баланс в регионе» эксперты выразили обеспокоенность тем, что интересы России и Армении совпадают не во всех вопросах, хотя Армения является стратегическим союзником России.

Член Верховного Совета Азат Аршакян заявил, что у России существует договор, по которому наш стратегический партнер обязуется помогать Азербайджану в борьбе с Арменией. Он объяснил: «Например, он обязуется запрещать любые антитурецкие действия, пропаганду и т. д. Этот закон в силе. Они, русские, законопослушны, верны своему союзнику и взятым обязательствам».

Бывший депутат от РПА Лерник Алексанян, пытаясь оправдать политику, проводимую Россией, постоянно подчеркивал, что оружие покупается и продается по-разному, и между Арменией и Азербайджаном существует различие. У дискутирующих с ним Степана Сафаряна и Азата Аршакяна после этих заявлений возник вопрос – теперь он выступает за Россию?

Степан Сафарян, напоминая заявления российской стороны, задал вопрос: «Кто-либо из наших властей спрашивал у российских властей, мол, вы там соблюдаете военный баланс, и в чем заключается ваш баланс, сколько чего должны иметь мы и сколько Азербайджан? Нельзя верить в слова. Россия и нас запугивает, и разжигает аппетит Азербайджана, и держит в зависимости и Азербайджан, и Армению».