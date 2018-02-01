Medialab.am может удостоиться судьбы французского журнала «Шарли Эбдо»: заявление журналистских организаций Армении

Ряд журналистских и правозащитных организаций Армении 31 января выступили с заявлением, в котором сообщили о серьезных угрозах в адрес редакции сайта «Medialab.am» со стороны одного из пользователей социальной сети «Фейсбук».
Далее в заявлении говорится:
«Поводом стала опубликованная на днях изданием карикатура на закупку Министерством обороны РА в декабре 2017 года цветов на 7 миллионов драмов и коррупционных рисках в армии. При этом грозившийся намекал, что Medialab.am может удостоиться судьбы французского журнала «Шарли Эбдо», подвергшегося нападению террористов в январе 2015 года.
По словам главного редактора сайта Марианны Григорян, угрозы в адрес редакции поступают периодически, однако на этот раз она было экстраординарной. Напомним, что в августе 2016 года неизвестные выбили стекло автомашины главного редактора Medialab.am и выкрали 107 карикатур на руководителей и других высокопоставленных чиновников страны. Однако уголовное дело в отношении этого инцидента было прекращено в связи с невозможностью выявить преступника.
В данном случае имя пользователя Фейсбук известно, и даже если оно является фальшивым, правоохранительные органы располагают всеми возможностями для идентификации личности и его обнаружения.
Принимая во внимание, что:
– грозившееся лицо привело в качестве примера ожидающей редакцию судьбы трагедию юмористического еженедельника «Шарли Эбдо», подвергшегося атаке исламских экстремистов, приведшей к гибели 10 человек;
– с учетом реальную опасности Марианна Григорян обратилась в правоохранительные органы,
мы, нижеподписавшиеся, требуем:
– от Прокуратуры РА – возбудить уголовное дело и принять необходимые меры для полного расследования инцидента, выявления и привлечения к ответственности грозившегося лица.
– от Полиции РА – обеспечить до окончания вышеупомянутого процесса надлежащий контроль и безопасность редакции.
Комитет по защите свободы слова
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«Институт многосторонней информации – Армения»
Общественный клуб журналистики
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«Журналисты за права человека»
Горисский пресс-клуб