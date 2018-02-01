Уволен руководитель грузинского бюро «Радио Свобода»: редакция подала письменный протест

Директора грузинской службы «Радио Свободы» Давида Какабадзе сняли с должности. Информацию об этом On.ge подтвердил сам Какабадзе. По его словам, решение руководства не было для него неожиданностью, передает Грузия-Онлайн.

«Когда происходит конфликт один раз, возникают разногласия между начальством и тобой, потом легче, могут придираться за каждую мелочь, и такое происходило. К сожалению, сложилась такая ситуация, что конкретные люди, являющиеся сегодня руководителями радио, не любят, когда с ними спорят, или не согласны».

По словам Давида Какабадзе, нынешнее руководство, прежде всего, обращает внимание на рейтинг, и было сторонником сотрудничества грузинской службы с «Рустави 2».

«В условиях, в которых сегодня находится медиа среда Грузии, мы должны искать таких партнеров, которые в меньшей степени ассоциируются с конкретной политической силой»- говорит Какабадзе.

По его же словам, в грузинской службе радио было полное единодушие в связи с этим.

В то же время Давид Какабадзе отметил, что он не ставит под вопрос право существования «Рустави 2», и знает, что бывший партнер, «Общественный вещатель», тоже не был на 100% независимым.

По его заявлению, несмотря на низкий рейтинг ОВ Аджарии, сотрудничеством с ним «Радио Свобода» объявила поддержку вещателю Аджарии за беспристрастность:

«Для меня большая радость, что общество выразило такую поддержку. В конечном итоге это то, для чего мы работаем. Уволят меня или нет, главное — наша миссия, беспристрастность, объективность, аналитика, и информация, которой не хватает странам, где пресса не полностью свободная».

На вопрос On.ge, что намерен сделать бывший директор грузинской службы «Радио Свободы», Давид Какабадзе ответил:

«Пока не хочу думать об этом, хочу отдохнуть от всего этого. В определенной мере я чувствую облегчение, поскольку этот период борьбы был очень тяжелым».

О разногласии между менеджментом головного офиса RFE/RL и руководителем грузинской службы Давидом Какабадзе стало известно несколько дней назад, 23 января. 25 января грузинское бюро радио заявило, что путем разрешения трений менеджмент видит увольнение Какабадзе, за которым последовал письменный протест полного состава редакции на имя президента «Радио Свободы» Тома Кента.

Фото — Эхо Кавказа