«Армен Саргсян не сможет на посту президента существенно изменить ситуацию в Армении»: Ованнес Игитян

«Следующий президент не сможет изменить ситуацию в Армении», – сказал вчера на пресс-конференции в Пресс-клубе «Тесакет» бывший председатель парламентской комиссии по внешним отношениям Ованнес Игитян.

По словам г-на Игитяна, независимо от того, сколько бы выдвинутый Республиканской партией Армении кандидат в президенты Армен Саргсян на данном этапе ни встречается с политическими силами, пытаясь направить общественности посылы, следует понимать, что он не приходит на эту должность при помощи общественной поддержки. «Исходя именно из этого, было бы неправильным ожидать, что избранный на этот пост человек сможет существенно изменить ситуацию в Армении. Но хорошо, что на эту должность назначается человек, обладающий образованием и опытом, не то мы привыкли к назначению на каждую должность людей с кличками или криминальным прошлым, как в нашем парламенте», – отметил он.

Г-н Игитян сказал, что он субъективно относился к Армену Саргсяну и рассказал об их сотрудничестве: «В то время, когда было важно представить Армению в цивилизованном мире, он координировал в ЕС наших послов, а я был председателем комиссии по внешним отношениям Армении. Армен Саргсян сыграл большую роль в интернационализации Карабахской проблемы».

По поводу разговоров о том, что Армен Саргсян приходит для углубления западной, европейской внешней политики Армении, г-н Игитян ответил, что политика в отношении России не будет обусловлена ​​позицией или личностью президента. «Такова политика Армении, и в первую очередь она обусловлена именно премьер-министром, а вероятным кандидатом является Серж Саргсян. Россия имеет монопольное положение практически во всех сферах – в политических, военных, экономических и энергетических вопросах. Я не думаю, что Армен Саргсян сможет напрямую быть балансом в вопросе политики «и-и». Никакого «и-и» не существует. Армения полностью проводит пророссийскую политику. Армения никоим образом, даже подписав соглашение с ЕС, не изменила политику в этом направлении. Если не произойдет смены ситуации и людей, это направление будет продолжено».

По словам г-на Игитяна, у всех властей Армении есть комплекс произносить слово «Россия». По мнению г-на Игитяна, было ошибкой, что президент Республики Армения Серж Саргсян в своем выступлении в ПАСЕ не поднял никаких проблемных вопросов, касающихся России. Между тем, по словам г-на Игитяна, Армения должна поднимать вопрос о том, чтобы в зонах конфликта не было ни массовых поставок, ни массового применения оружия.

Г-н Игитян возмущен тем, что Россия считает Армению «карманной страной» и провел параллели с Турцией и Азербайджаном: «Турция занимает четкую позицию. Она не признает аннексию Крыма, и в этих вопросах постоянно голосует против. Азербайджан постоянно представляет Россию в качестве оккупанта, но Россия их не наказывает, напротив, она пытается наладить с этими странами более дружественные, более тесные отношения, приблизить их. А Армению считает страной, которая находится у них в кармане».