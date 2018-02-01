Армен Саргсян: «Университет – мой дом» — видео

Кандидат в президенты Армении Армен Саргсян встретился 31 января с членами Ученого совета Ереванского Госуниверситета. Эта встреча также прошла за «закрытыми дверями», и на ней могли присутствовать только члены Ученого совета. Войдя в зал Ученого совета с ректором ЕГУ Арамом Симоняном, Армен Саргсян пожал руки некоторым знакомым преподавателям.

«Вы все хорошо знаете Армена Саргсяна. Он был предложен президентом в качестве кандидата в президенты Республики Армения. В эти дни было довольно много публикаций, состоялось интервью с Арамом Абраамяном, и г-н Саргсян уже дал ответы на некоторые вопросы. И сегодня тоже прозвучат вопросы, которые в непринужденной форме обычно задают университетские», – сказал ректор ЕГУ.

Подробности – в видеоматериале:

«Я в принципе знаю, как обращаются в Англии, США и Европе – леди и джентльмены, но сейчас я нахожусь в своем любимом университете, где мои друзья. Университет, как и ваш, так и мой дом. Когда хоть раз проходишь через университетскую дверь, то пройдет пять или десять лет, ваше сердце останется в этом здании. В этом смысле мне очень приятно находиться в этом здании, и вы знаете, что президент страны сделал мне предложение, а также согласился с тем, что мне нужно время подумать … Прежде чем принять решение, мне нужно встретиться и поговорить с людьми», – сказал Армен Саргсян.