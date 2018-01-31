Эммануэль Макрон: «Я приеду в Карабах тогда, когда конфликт будет урегулирован»

Радио Азатутюн. Вчера в одном из роскошных парижских отелей состоялся ежегодный приём Координационного совета армянских организаций Франции, почетным гостем на котором был президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон выступил с длинной речью, в которой затронул ряд вопросов, волнующих армянскую общину, в том числе международное признание Геноцида армян и урегулирование карабахского конфликта.

Сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции Ара Торанян и Мурад Папазян в своих выступлениях обратили внимание Макрона на ситуацию в Турции, а также конфликт вокруг Нагорного Карабаха, призвав президента Франции осудить президента Турции Реджепа Эрдогана за его политику по отношению к меньшинствам. Аармянская организация также пригласила Макрона посетить Карабах.

Эммануэль Макрон в своем ответе коснулся этих вопросов и, прежде всего, отметил, что должен отклонить приглашение, поскольку посещением Карабаха Франция потеряет свой нейтралитет.

«Я считаю, что ваша борьба важна, но Франция должна выполнять свою роль в Минской группе по нахождению мирного урегулирования конфликта посредством переговоров с обеими сторонами, что считаю возможным. Я приеду в Карабах тогда, когда конфликт будет урегулирован», — заявил президент Франции.

В своем выступлении Макрон также ​пообещал внести в календарь памятных дней Франции день памяти Геноцида армян. Это было его предвыборным обещанием.

«Наша борьба — борьба за справедливость и память. Мы ведем эту борьбу, сохраняя память, и хотим внести день памяти Геноцида в календарь памятных дней республики. И важно, чтобы Национальная ассамблея занялась этим вопросом в ближайшие месяцы», – заявил президент Франции.

Фото — Радио Азатутюн