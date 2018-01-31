Эммануэль Макрон: в национальный календарь Франции будет включен День памяти жертв Геноцида армян: видео

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером во вторник во время ежегодного ужина в Координационном совете армянских организаций Франции дал слово включить в календарь «День памяти жертв Геноцида армян», как он и обещал во время своей избирательной кампании.

Le Figaro пишет, что президент Франции, который в октябре должен прибыть в Ереван в рамках саммита Франкофонии, был гостем Андре Манукяна, собравшего в одной из гостиниц Парижа около 500 представителей армянской общины.

На ужине присутствовали мэр Парижа Анн Идальго, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекрес, французские официальные лица армянского происхождения Патрик Деведжян и мэр Лиона Жорж Кепенекян, депутат турецкого парламента армянин Каро Пайлан, а также представители еврейской общины.

«Борьба за справедливость и признание – это и наша борьба. В ней мы руководствуемся и памятью, добавив в национальный календарь День памяти о Геноциде», – сказал Макрон.

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Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН