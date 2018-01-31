Росту благосостояния в Армении способствовало сокращение численности населения: Всемирный Банк

Всемирный банк опубликовал доклад об изменении уровня национального благосостояния в 2018 году, в котором проанализирован уровень благосостояния 141 государства за период 1995-2014 годов, основываясь на совокупном показателе природных ресурсов (лесов и полезных ископаемых), человеческого капитала (доходы граждан в течение жизни), материального капитала (строительство, инфраструктуры и пр.) и чистые иностранные активы.

В докладе отмечается, что за последние два десятилетия в мире наблюдается значительное увеличение благосостояния, но в более чем двух десятках стран в группах с различным уровнем дохода показатель доли на душу населения снизился или не изменился. В частности, благосостояние в мире выросло примерно на 66%. В то же время уровень неравенства остается высоким. Таким образом, в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода показатель благосостояния в 52 раза выше, чем в странах с низким доходом.

В докладе делается вывод о том, что человеческий капитал является самым существенным элементом благосостояния, тогда как в странах с низким доходом почти половину этого показателя составляют природные ресурсы.

Валовой внутренний продукт Армении Всемирный банк оценивает в 52,9 тыс. долларов США (в расчете на душу населения), причем,15,4 процента из которых выпадает на материальный капитал, 12,7 процента – на природный, и 27,3 процента – на человеческий капитал.

Отмечается, что в странах бывшего СНГ, в том числе в Армении, наблюдается рост благосостояния в расчете на душу населения, который обусловлен снижением численности населения.

«С формированием и ростом человеческого капитала страны во всем мире могут достичь более высокого уровня благосостояния и более устойчивого экономического роста», – сказал президент Группы Всемирного банка Джим Йон Ким. «Если мы не будем учитывать роль человеческого капитала как важнейшего компонента процветания, то не может быть стабильного и последовательного развития нации».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН