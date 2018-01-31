«Елк» предлагает РПА представить проект относительно случая «полировки обуви Пашиняна на Гегамяне»: видео

Сегодня в комиссии Национального Собрания Армении по государственно-правовым вопросам был обсужден предложенный блоком «Елк» проект по созданию комиссии по этике в связи с инцидентом между депутатами Арташесом Гегамяном и Николом Пашиняном.

Депутат фракции РПА Рустам Махмудян сказал, что он против того, чтобы в заголовке законопроекта указывалось имя депутата от Республиканской партии Арташеса Гегамяна, и лучше назвать комиссию по дате – в связи с инцидентом 5 октября 2017 года. «Мы нарушаем презумпцию невиновности и обвиняем Арташеса Гегамяна в том, что он допустил нарушение норм депутатской этики. Вы не можете давать оценку, об этом должны сказать члены комиссии, а такой заголовок нас сковывает».

Член блока «Елк» Эдмон Марукян в свою очередь сказал, что внесением в заголовок даты размывается [суть], и по его словам, РПА чувствует себя нехорошо от того, что упоминается название ее фракции. Это прецедент, и если таким образом будет размыта суть вопроса, это станет плохим прецедентом. «Вы говорите, озаглавим по дате, но может быть, в тот день было несколько аварий, кто-то в столовой подвернул ногу, может кто-то съел чей-то йогурт, и откуда мне знать, что именно произошло? Мы говорим, что произошел серьезный инцидент с участием депутата».

Махмудян в ответ привел цитату из записи Пашиняна в Фейсбуке, в которой тот отмечал, что успешно отбился от нападения Гегамяна и пару раз «отполировал на нем свою обувь»: «Теперь это считается фактом нарушения этики депутатом, или же нет?».